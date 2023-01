Enzo Fernández no juega con el Benfica y el Chelsea alista otra oferta

Enzo Fernández, el mejor futbolista joven del Mundial de Qatar, no juega. En medio de las negociaciones truncas con Chelsea, de Inglaterra, y su regreso tardío a Portugal, su entrenador en Benfica, el alemán Roger Schmidt, decidió que el ex mediocampista de River y Defensa y Justicia no participe en el partido de hoy ante Portimonense, por la Primeira Liga lusa. Ni siquiera estará en la lista de convocados, como medida de “protección” para evitar las críticas de algunos hinchas, molestos con las actitudes del argentino en los últimos días.

Mientras comienza el castigo interno por haber viajado a la Argentina sin autorización y faltar a dos entrenamientos, en Inglaterra aseguran que Chelsea, de la Premier League, volverá a la carga para llevarse al mediocampista campeón del mundo. Esta semana, Benfica rechazó una propuesta que incluía 90 millones de euros en efectivo, el pase definitivo del marroquí Hakim Ziyech y los préstamos por un año del marfileño David Datro Fofana y del brasileño Andrey Santos. Según la prensa portuguesa, nunca hubo un ofrecimiento cercano a la cláusula de rescisión, estipulada en 120 millones de euros. Ni, tampoco, 127 millones de la moneda ecuménica europea parcelados en tres cuotas anuales. Los portugueses, en definitiva, dijeron que no. Y Fernández, por ahora, sigue siendo futbolista de las Águilas.