“Entreno fuerte para ganarme un puesto en el próximo Premundial de fútbol playa”

Una grave lesión en su rodilla derecha dejó a Rafael Rizo al margen de la nómina de jugadores de la selección de El Salvador que participó en el pasado Premundial de fútbol playa de la CONCACAF que se disputó en Puerto Vallarta México, en el año 2019.

Pero esa lesión es cosa del pasado, Rizo fue operado de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha en el año 2018 y asegura que está recuperado para luchar por un puesto en el equipo salvadoreño, en la próxima eliminatoria mundialista.

Juega con el SID Municipal de la tercera división y desde hace tres semanas, tras levantarse la cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia provocada por el coronavirus, realiza trabajos físicos, cumpliendo las indicaciones del cuerpo técnico de la selección de fútbol playa, en la playa Garita Palmera, San Francisco Menéndez, Ahuachapán.

Alterna el fútbol playa con el fútbol de la tercera división y manifiesta que se siente cómodo en ambas modalidades. Desde el año 2014, juega a nivel profesional (Cara Sucia, Juventud 72 y SID Municipal, en este periodo) y con el equipo de playa cuscatleco, desde el año 2015.

Disputó el Premundial de fútbol playa de la CONCACAF, Bahamas (2017), siguió en el proceso del combinado nacional, pero la lesión de rodilla lo marginó de disputar el Premundial del año 2019.

Rizo vive en la playa Garita Palmera y desde hace cuatro años, estableció un negocio de venta de hielo para el tratamiento del pescado, principal fuente de ingreso de los lugareños. Su casa es frecuentada por pescadores de la zona que buscan abastecerse de hielo para el tratamiento oportuno de la pesca. También hace viajes de corta distancia en su vehículo en la zona, eso ayuda a su economía.

Sobre su lesión, manifestó que “ya estoy recuperado, 100% y también, ya tomé el ritmo de juego, entreno y también ya superé la situación psicológica, que también afecta”, sostuvo.

Se perdió la copa UNCAF de fútbol playa del año 2019, pero está recuperado y “pendiente del llamado, quiero retomar el mismo nivel de fútbol con la selección y colaborar en la clasificación al Mundial”.

Rizo se incorporó a la selección de fútbol playa en el año 2015, después que el combinado cuscatleco falló en el intento por clasificar al Mundial 2015, disputado en Portugal.

“Me sigo preparando, estoy entrenando tres días por semana en la playa, me aplico al trabajo que nos dejó el cuerpo técnico para volver bien a la convocatoria”, sostuvo.

CIERRE DE ACTIVIDADES

Comentó que durante la cuarentena su negocio de venta de hielo se vio seriamente afectado “no se podía salir, siempre he vendido hielo, pero la venta se fue abajo porque los pescadores no salían a trabajar en sus lanchas, no habían compradores en el mercado, no había pesca y aunque hubiera, no servía de nada porque no había compradores”.

Rizo es muy responsable en su hogar, busca generar ingresos económicos “hago viajes individuales, puedo manjar (vehículos) y movilizo personas en la zona de Cara Sucia, no deja mucha (ganancia) pero le saca el pie del lodo a uno, más en estas condiciones”.

Confía en que se reactive el torneo de la tercera división para seguir con el SID Municipal “estábamos en el primer lugar del grupo cuando se suspendió (el torneo, por la pandemia), me gusta el ambiente, quiero seguir en ese equipo. Me siento cómodo en las dos modalidades, en el fútbol once juego de volante de contención y defensa central, en el fútbol playa, juego de ala”.