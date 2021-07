Entreno de El Salvador se realizó sin prensa mexicana

La selección de El Salvador ya está clasificada a cuartos de final en la Copa Oro, pero eso no resta intensidad al trabajo para cerrar lo más alto posible en la fase de grupos, aunque su rival de este domingo sea un México favorito para campeón.

#CopaOroES | Por iniciar el entreno de la selección. La práctica será a puerta cerrada y están prohibidas grabaciones y fotos. pic.twitter.com/Wi2Zdtwmif — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 17, 2021

Del lado de medios mexicanos, sin embargo, el cuento de la selecta no despierta un interés particular. No hubo periodistas aztecas el pasado viernes en las prácticas del plantel azul en su sede habitual: la cancha de la Universidad de Dallas.

La sesión realizada por el director técnico Hugo Pérez se cubrió únicamente por periodistas salvadoreños, quienes solo presenciaron los primeros minutos, pues el resto fue a puerta cerrada.

Este sábado, el conjunto salvadoreño hará reconocimiento de cancha en el Cotton Bowl, sede del partido del domingo contra México, que definirá si clasificamos primeros o segundos del grupo.