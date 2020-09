Entrenamientos de la selección nacional suspendidos por un caso de COVID-19

El Gráfico TV inició la semana analizando la situación de la semiburbuja de la selección nacional, quien se encuentra aislada en las instalaciones de la FESFUT tras registrarse un caso positivo de COVID-19 el pasado viernes.

El combinado nacional entrenó cuatro días con vista a los primeros dos encuentros de la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial Catar 2022 en una semiburbuja dentro de la Federación, sin embargo, tras registrarse un caso positivo, el presidente de la FESFUT comunicó que los entrenamientos de la Azul fueron suspendidos, al igual que los primeros dos partidos contra Granada y Montserrat.

Es por eso que el panel de El Gráfico TV habló de las fallas puntuales del protocolo de salud del ente rector del fútbol nacional con la selección nacional.

"Hoy la FESFUT tiene un tanque oxígeno, porque seguramente la CONCACAF, el miércoles hará oficial que la fecha de octubre queda suspendida. ¿Qué protocolo te manda entrenar primero con la selección y luego con los equipos? Ninguno en el mundo. Este es un tanque de oxígeno, ¿por qué? porque con la suspensión de la fecha en octubre entrega a los jugadores a los equipos y que vean ellos lo que hacen", dijo Eugenio Calderón.

"A mí no me sorprendió que hubieran positivos en la selección, ha habido casos así en todo el mundo. Es imposible que no haya casos positivos si no están encerrados completo", aportó Diego López.

El análisis del los panelistas también llevó a advertirle a las diferentes ligas profesionales de fútbol a ser más rígidos con sus protocolos sanitarios para así evitar contagios entre sus jugadores.

"Esta experiencia tiene que ser capitalizada en los equipos de la primera división, porque si no guardan los protocolos será un desorden terribles", agregó Calderón.

"Yo dije hace tiempo sobre este tema de la semiburbuja que iba a opinar lo menos posible y ya vi, no hay nada que ver, no se trata ser oportista, de volarle palo a la institución, creo que el sentido común ya nos decía lo que iba ocurrir y el sentido común nos dice qué es lo que puede ocurrir en el campeonato nacional ¿qué es lo que puede ocurrir? Si llegamos a tener un brote en los campeonatos de primera, segunda y tercera división, no le podemos echar la culpa al Gobierno, ni al Ministerio de Salud, es responsabilidad de la Federación que está permitiendo el desarrollo de estas competencias", puntializó Cristian Villalta.

"Me sigue pareciendo mala idea proseguir con los campeonato de tercera división abiertamente, el de segunda con serias dudas y la primera... yo no sé si la FESFUT va recopilar de la experiencia que acaba de pasar. Creo que se ha perdido tiempo y que nuestro fútbol no se ha tomado en serio la pandemia", agregó Villalta.

