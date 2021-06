Entrenamientos antes de partir

La selección no para y sigue afinando detalles tras su segundo triunfo en las eliminatorias y a pocos días para el próximo encuentro contra San Cristóbal y Nieves. El equipo dirigido por Hugo Pérez tendrá dos sesiones de entrenamiento este miércoles.

Esta mañana hubo una sesión especial para los jugadores que no tuvieron minutos. El cuerpo técnico tendrá un trabajo para esta parte del plantel mientras el resto sigue el plan de recuperación tras el encuentro en que la selección ganó 3-0 a Antigua y Barbuda.

Por la tarde la azul y blanco tendrá su último entrenamiento antes de partir este jueves rumbo a San Cristóbal y Nieves, en un itinerario todavía por definirse para que el sábado puedan tener el primer encuentro de la serie ante los caribeños, por el boleto a la octagonal.

El técnico Hugo Pérez hizo hincapié anoche en el Güiri Night Club en que todavía hay cosas por mejorar dentro del esquema y la identidad que pretende imprimirle a la selección. "¿Saben con qué no estoy conforme? Hubo lapsos en que no fuimos inteligentes en apretar y soltar marcas. En el aspecto físico sí, porque corrieron y no se pararon", dijo.