Entrenadores en el país coinciden: hay que jugar con reserva ante Brasil

En la víspera del encuentro entre las selecciones mayores de El Salvador y Brasil, entrenadores del redondo nacional coinciden en que la azul debe ser conservadora en su parado ante la "canarinha".

Si bien no se animaron a dar un dibujo táctico o nombres de los que deben estar dentro del terreno de juego, los técnicos nacionales plantearon que ante la pentacampeona del mundo se debe evitar arriesgos y aplicarse en la marca.

"El planteamiento que defina hoy la selección deberá ser exclusivamente para este juego, debido al nivel de experiencia que tiene la selección brasileña, es decir manter un perfil conservador en la cancha", consideró el exseleccionador mayor y ahora timonel de Metapán, Agustín Alberto Castillo.

El peruano, con cinco trofeos del fútbol mayor en sus espaldas, no obstante, indicó que se puede copiar lo bueno del rival y buscar aplicarlo. "Es un partido que le servirá a los jugadores con el tema de la experiencia, y de repente para copiar virtudes que tenga el equipo rival", indicó.

Por su parte, el estratega del Águila, Carlos Romero, no quiso dar un pronóstico ni un parado en la cancha, pero sí sugirió implementar el esquema 4-4-2 ante la "verdeamarelha".

"A pesar de ser un juego de fogueo de mucha trascendencia por el nivel, es bastante importante. Esos serían los niveles de medición para nuestro fútbol", argumentó.

"NO QUISIERA ESTAR EN ESA POSICIÓN"

Por su lado, el extécnico del Firpo, Universidad y Santa Tecla, Edgardo "Kiko" Henríquez, señaló que "la selección apenas ha tenido un par de microciclos de preparación y creo yo que en el tiempo no encaja" para medirse con una potencia. Dijo que teme una goleada, aunque espera no sea así.

Y al preguntársele cómo pararía al equipo ante los amarillos, contestó que "no quisiera estar en esa posición (de Carlos de los Cobos). Es por lo mismo, me parece un poco apresurado (el partido)".

Mientras que el entrenador nacional Efraín Burgos apuntó que "la aplicación táctica de los muchachos implica tareas tácticas, tanto ofensivas como defensivas, eso sería crucial para mí, pero tomaría mis precauciones para no sucumbir".

Eso sí, desde su óptica, "jugamos contra una potencia, pero el hecho de jugar con ellos puede servir mucho para encontrar diferencias, obviamente las diferencias son grandes, pero podemos buscar diferencias tácticas. Poder canalizar esa experiencia para mejorar nuestra selección".