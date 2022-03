Entrenadoras son excluídas tras denuncia de acoso: "En su momento fue un escándalo en la FESFUT que incluso entró la policía"

Los panelistas también tuvieron como invitada a Astrid Mejía, quien publicó un reportaje en el medio Diario1.com sobre la discriminación que sufrieron dos entrenadoras del país que no fueron tomadas en cuenta en el curso Clase B que imparte la FESFUT.

"Me enfoque en la exclusión que vivieron las entrenadoras, fue al principio de la pandemia, ellas comentan todo lo que vivieron como situaciones de acoso, incluso hubo un intento de agresión de ex jugadores de primera división. En el reportaje pueden ver un papelito que es de las cosas que más me indignó", comentó Astrid.

#GuiriAire | Ástrid Mejía: "En su momento tengo entendido que fue un escándalo en la FESFUT que incluso entró la policía y se llevaron detenido a Emerson Veliz". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) March 15, 2022

En un principio, las entrenadoras afectadas recibieron acoso cuando estudiaban en el curso de clase C. La situación en ese momento escaló a tal punto que se hizo un escándalo en la Federación y la policía tuvo que intervenir.

"En su momento tengo entendido que fue un escándalo en la FESFUT que incluso entró la policía y se llevaron detenido a Emerson Veliz", relató la periodista.

Todo eso sucedió entre 2019 y 2020. En la actualidad, precisamente en febrero de este año, las entrenadoras que sufrieron el acoso no les permitieron inscribirse para el curso de clase B, y que solo recibieron excusas al momento en el que solicitaron inscribirse.

"La cuestión es que el curso clase B ya inició en febrero y no las tomaron en cuenta. Las entrenadoras se dieron cuenta en noviembre del año pasado, preguntó y nadie le contestó", señaló.