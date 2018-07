Entrenador rechaza dirigir a selección mexicana de fútbol

El técnico brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, uno de los principales candidatos para dirigir a la selección de fútbol de México, aseguró hoy que ya rechazó la propuesta de la Federación de ese país para ocupar el cargo.

"Ya se me acercó una persona (de la Federación), no voy a decir el nombre, y le dije que no y muchas gracias. Punto final", expresó el entrenador de Tigres en rueda de prensa.

"Mi decisión siempre ha sido la misma. Ahora mi compromiso es con Tigres, tengo tres años de contrato y siempre he cumplido con mi palabra", agregó, además de aceptar que "es agradable" escuchar su nombre mencionado entre los candidatos.

Los directivos de la Federación mexicana de fútbol (Femexfut) se encuentran en la búsqueda del sustituto en los banquillos del "Tri" del colombiano Juan Carlos Osorio, que declinó renovar su contrato el viernes pasado tras tres años en el cargo.

CANDIDATOS

Ferretti, junto al argentino Matías Almeyda y el mexicano Miguel "Piojo" Herrera, eran los principales candidatos.

El brasileño, que llegó al fútbol mexicano como jugador en 1977 y nunca más dejaría el país, parecía tomar ventaja sobre los otros dos estrategas en las últimas horas.

El técnico de 64 años es el más ganador de la Liga mexicana y una de las figuras más respetadas y veneradas del fútbol local. La unanimidad que su figura despierta entre aficionados, jugadores y directivos parecía ponerlo más cerca de ser el entrenador de los aztecas.

Sin embargo, Ferretti fue tajante y tampoco quiso expresar a quién preferiría como técnico del seleccionado mexicano.