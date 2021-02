Enrico Hernández, "casi" descartado para ir al preolímpico de Guadalajara

Hugo Pérez, DT de la selección preolímpica de El Salvador dijo que no está seguro de que el jugador del Vitesse de la primera división de Holanda, Enrico Hernández, vaya al clasificatorio en Guadalajara.

El estratega dio como casi un hecho de que Enrico Hernández no vaya debido a que sus papeles aún no están en regla.

"Enrico aún está en veremos, con él todavía no estamos seguros, él es el que más está atrasado por otras circunstancias, pero si no viene no hay problema porque tenemos que hacer con lo que tenemos", aclaró Pérez.

Asimismo, el DT de la preolímpica dijo que Joshua Pérez se incorporará tres días antes del primer partido. El combinado nacional arribará a México el 10 de marzo.

Joshua Pérez, jugador estadounidense-salvadoreño del Ibiza de la segunda B de España, recibiría su pasarte el próximo lunes.

"Joshua Pérez no podrá estar con nosotros desde el 10 por causa de que no hay fecha FIFA y el equipo no quiere soltarlo, eso es obvio", explicó Hugo Pérez a la mesa más redonda.

Por otra parte, el que sí está con altas posibilidades de ir es Eric Calvillo del San José Earthquakes de la MLS. Con el jugador de los Terremotos, Hugo Pérez detalló que solo esperan el aval por parte de FIFA.

"Con Eric Calvillo no tendremos problemas porque aún no inicia la MLS, con él solo esperamos lo de FIFA, con Tomás Romero no tenemos ningún problema, él ya está", detalló.

EL ÚLTIMO TRAMO PREVIO AL VIAJE

Hugo Pérez detalló que a partir del domingo iniciará el último microciclo previo al viaje hacia México.

"Nos vamos a reunir el domingo para entrenar en la tarde, tenemos entrenamiento lunes, martes y miércoles en la mañana. El domingo que regresen le tenemos que hacer unos exámenes para luego prepararnos para viajar a México", añadió.