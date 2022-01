Enrico Dueñas: "Si jugamos como equipo cualquier cosa puede pasar"

Enrico Dueñas, jugador del Vitesse, analizó en el Güiri Güiri al Aire cómo fue su 2021, charla en la que destacó su debut con la selección mayor de El Salvador y su regreso al Vitesse de la Diivisión de Honor de Países Bajos.

Dueñas debutó el año pasado como seleccionado salvadoreño en la preolímpica y en la selección mayor, ambas bajo el mando de Hugo Pérez.

El legionario residente en Países Bajos se incorporará a la selección de El Salvador el 24 de enero para el juego contra Estados Unidos del 27 de enero en la triple fecha FIFA de la eliminatoria en la que la Azul también enfrentará a Honduras en San Pedro Sula y recibirán a Canadá en el Cuscatlán.

¿Cuál es tu lectura del año pasado y de lo que viviste con la selección nacional?

Fue un buen año, nos hubiese gustado ganar los últimos dos partidos, pero el equipo tuvo buenas presentaciones y esperamos que el equipo pueda mejorar de cara a los partidos de este año.

¿Crees que tu etapa de adaptación terminó y te sientes más libre en la cancha?

Estoy contento en la cancha, estoy contento con mis compañeros, con el técnico y con el auxiliar técnico, siento que estoy jugando con el corazón y dando el esfuerzo, pero a veces no nos acompañó la fortuna, pero así es el fútbol.

¿Qué pueden aprender del primer partido ante Estados Unidos?

Yo pienso que Estados Unidos si bien tiene un gran equipo, El Salvador si juega como equipo y juegan en conjunto podemos obtener un buen resultado, merecimos el empate cuando jugamos en El Salvador y es cierto que va ser difícil como visitante, pero si jugamos como equipo cualquier cosa puede pasar.

¿Qué pasó en el momento que lanzaste la camiseta de El Salvador en el partido contra Panamá?

Ya opiné sobre eso en mi Twitter, en su momento pedí disculpas, amo El Salvador y no tengo nada contra el país, por supuesto que estaba molesto porque no ganamos ese partido.

¿Crees que el equipo está creciendo a medida van compartiendo más minutos en la cancha?

Nos estamos acostumbrando a jugar juntos y cada entreno que pasa el equipo se vuelve más fuerte y nos conocemos mejor cada vez más.

¿Cuáles son tus expectativas con el Vitesse?

No tengo una expectativa específica, yo trabajo en cada entreno para ganarme un puesto de titular y el Vitesse está jugando Copa, Liga Conferencia de Europa y la Eredivisie y hay muchas oportunidades de jugar.

¿Estás de acuerdo que Canadá es el mejor equipo de la eliminatoria de CONCACAF?

Yo pienso que es uno de los mejores equipos de la eliminatoria de la CONCACAF, aunque nos interesa más lo que El Salvador puede generar.

En la entrevista con el Vitesse hablabas de la emoción y el entusiasmo que viviste en el estadio Cuscatlán ¿Ya te acostumbraste a esa pasión que se vive aquí?

Si, es un sentimiento especial y uno nunca se termina de acostumbrar a ese gran ambiente que se vive y cada partido y entrenamiento en el Cuscatlán es especial.

¿Qué piensas del clima frío bajo el que enfrentarán a Estados Unidos?

Estoy acostumbrado al frío, pero no me gusta y cuando el atleta hace un buen calentamiento el frío ya no es un factor.