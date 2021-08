Enrico Dueñas: "Será bonito debutar en el Cuscatlán"

Al volante del FC Endhoven, Enrico Dueñas, le esperan pocos días para poner punto final a las dudas sobre su compromiso con la selección de El Salvador. El volante confirmó que estará con el equipo para el arranque de la octagonal y habló sobre su temporada, sus nuevos retos y cómo ve el proyecto a cargo de Hugo Pérez.

Este ha sido un año con muchos retos y nuevas experiencias en tu carrera...

Si. Realmente ha sido un gran año con muchas cosas buenas. Es la verdad.



¿Cómo fue la pretemporada con el Vitesse?

La pretemporada fue buena. Jugamos varios partidos, entrenamos todos los días, hasta tres veces. Lo hicimos bien y estuve en el primer equipo y en la foto oficial. Ha sido una de las mejores cosas para mi fútbol y mi juego. El Vitesse tiene muchos buenos jugadores con mucha experiencia y es difícil jugar cada fin de semana, fue mi decisión.

¿Cómo fue la llegada a tu nuevo club, el FC Einhdoven?

Fue muy buena. El grupo me recibió bien, hablé con el técnico y eso fue bueno para mi, me sentí bienvenido. Entré una vez y pude jugar así que eso está bien para mí.



Decidiste irte para tener más minutos y luego regresar al Vitesse...

Extendí mi contrato hasta el 2024 y eso es bueno. Si tengo más minutos de juego en el año voy a volver y veremos que pasa. Ese es mi objetivo como el de cualquier jugador del Vitesse. Para mí fue la mejor decisión.



¿Cómo viste a la selección en la Copa Oro?

No vi todos los partidos porque tuve que entrenar y eran tarde en la noche pero vi los resúmenes pero jugaron bien, impresionaron a todo el mundo y todos hablaban de El Salvador y sobre si había visto los juegos. Han hecho un buen trabajo los entrenadores y los jugadores.

¿Te sorprende que El Salvador sea mejor con Hugo Pérez?

Es difícil decirlo porque no he visto muchos juegos pero sé que Hugo Pérez es un gran entrenador porque estuve con él en México y tiene mucha experiencia, conoce el juego muy bien. No es una sorpresa que El Salvador haya llegado lejos en el torneo.



¿Has estado en contacto con Hugo Pérez?

He estado en contacto con él por Whatsapp. Hemos estado en contacto porque tenemos una buena relación y eso es bueno.



¿Has hablado con Joshua (Pérez) o con otros jugadores de la selección?¿Qué te han dicho?



Hablo mucho con Joshua porque es más fácil hacerlo en inglés para mí. Me dijo que el torneo fue agradable y una gran experiencia para él porque el nivel de competencia es alto. Lo están haciendo bien y hay compañerismo en el equipo.



¿Estarás con la selección en septiembre?

En el fútbol nunca sabes pero estaré ahí. Voy a estar ahí, no es problema.



¿Cómo ves a los rivales de la octagonal?

Son países fuertes. Estados Unidos tiene jugadores top y no sé si van a jugar pero creo que sí y son buenos y fuertes. Si juegan como en la Copa Oro puedo aprender de ellos y luego todo es posible. Podemos sorprenderlos.



¿Cuándo vendrás a El Salvador?

Todo puede pasar pero por ahora llegaré. En la vida mi papá me ha dicho que todo puede ser diferente pero por ahora ahí estaré. Estoy haciendo todo para jugar con El Salvador.

¿Finlandia te ha contactado?

No he tenido contactos con Finlandia de nuevo. En el pasado sí pero ya no tengo relación con ellos.



Tu debut podría ser en el Cuscatlán en el primer partido...

Si, si el técnico decide que puedo jugar. Será bonito hacer mi debut en el Cuscatlán. Nunca he estado en El Salvador y será una linda experiencia.



Y vas a probar las pupusas...

Mi tía hizo hace unas semanas y me encantan. Adoro las de queso.



¿Cómo vas con el español?

Estoy aprendiendo español pero soy un mal aprendiz; si lo escucho es más fácil para mí entenderlo pero estoy todavía trabajando en hablarlo. No esperen mucho.



Muchos salvadoreños están pendientes de tu carrera, ¿Qué podrías decirles?

No leo todos los mensajes porque son muchos pero aprecio mucho el apoyo y las buenas vibras que me dan. Me dan más motivación para continuar trabajando cada día. Espero verlos en el Cuscatlán lleno.