Enrico Dueñas: "Mi debut con El Salvador y Vitesse fueron los dos mejores momentos"

Enrico Dueñas Hernández analizó su paso por el FC Eindhoven, definió como especial su debut con la selección de El Salvador y habló de sus metas tras su regreso a las filas del Vitesse en la División de Honor de Países Bajos.

En el último semestre, el seleccionado salvadoreño jugó cedido al Eindhoven en la segunda división, pero el Vitesse anunció a finales del 2021 su reincorporación al primer equipo.

"Fue un buen periodo, educativo, jugué muchos minutos, he jugado internacionalmente y fue un periodo educativo, lo que yo necesitaba", comentó Dueñas, en una entrevista al Vitesse.

Sobre su paso por la segunda división de Países Bajos expresó que "en un club como el Vitesse tienes mucha competencia, lo que es normal y luego pensé que yo tenía que jugar más minutos, el Eindhoven me ofreció esa oportunidad y la aproveché. Creo que esto funcionó muy bien y me hizo un mejor jugador, ahora sé lo que me pide el fútbol profesional".

"Creo que fue especial contra la reserva del PSV y teníamos que ganar porque estábamos perdiendo 3-1; no ganamos pero después del partido solo sentí que había marcado mi primer gol, fue especial, pero estoy esperando marcar mi primer gol en la Eredivisie, eso me parece que sería mejor", dijo.

En el 2021, Enrico debutó y se consolidó como un jugador importante con la selección de El Salvador, además de ser la figura en el partido contra Panamá al anotar el único gol que le dio el primer triunfo a la Azul en la octagonal de la CONCACAF.

"Fue muy agradable, fue en septiembre como dices, tuvimos tres partidos contra Estados Unidos, Honduras y Canadá. En los primeros dos juegos en los que entré, ese fue mi debut, durante mi debut todo el estadio comenzó a gritar ¡Enrico, Enrico! , fueron cerca de 34,000 personas , me tomó un tiempo acostumbrarme y fue una locura", explicó el jugador de 20 años nacido en Países Bajos pero de raíces salvadoreñas.

El primer juego de Enrico como titular fue ante Canadá en Toronto. "Mis seguidores en redes sociales aumentaron, recibí muchos mensajes, salí en la televisión en América Latina y eso fue lo más destacado del 2021", comentó.

También dio su valoración sobre el estilo de juego en la CONCACAF. "El fútbol es muy diferente, el juego es directo y hay muchos duelos físicos. Juegas contra los mejores jugadores del Barcelona, Leipzig, Bayern Múnich y entonces te das cuenta que el nivel es mucho más alto; en mi cabeza pensé 'claro que es difícil, pero cuando ves el nivel en la televisión, piensas, yo también puedo jugar a ese nivel y fue agradable experimentarlo; la presión en el exterior es mucho mayor porque están hablando de tí en las noticias y en los periódicos", expresó el futbolista.

Una de las preguntas para el salvadoreño fue cómo maneja la presión. 'Al principio yo revisaba mi teléfnoo, leía Instagram y Twitter, leí todo lo que decían pero luego lo dejé pasar, porque cuando las cosas van mal solo van a escribir cosas malas sobre ti, así que dejé de ver las redes y me concentré en los partidos y el entrenamiento. Solo yo puedo influenciarme". confesó.

"El fútbol allá es una locura, mucha emoción, como cuando fue mi primer gol, la gente tiene mucha emoción y todo el estadio se volvió loco, pero cuando pierdes es todo lo contrario. Otro ejemplo es cuando vamos al estadio para el entrenamiento en autobús tardamos 15 minutos en llegar, pero el día del juego el viaje dura 1 hora y media, la gente se acuesta sobre el autobús y la policía tiene que estar con nosotros todo el tiempo y son cosas que demuestran que todo el país espera con emoción el partido", amplió.

Sobre su primer gol con la camiseta de la selección mayor de El Salvador expresó que "Fue el primer gol de nuestra serie, habíamos empatado dos partidos y perdimos un juego, así que teníamos que ganar y ese fue mi segundo partido como titular y marqué mi primer gol. Fue una sensación muy especial, todo se soltó conmigo y cuando viste cómo celebré, entonces me di cuenta de que marqué en una eliminatoria mundialista y pensé que hace un año cuando yo estaba jugando en la reserva del Vitesse sin contrato me di cuenta de que había dado grandes pasos; de repente gané 20,000 seguidores en Instagram y CONCACAF me puso en su página por eso tenía mucha atención y muchos seguidores, incluso mi padre y me hermana recibieron muchos mensajes".

Para Dueñas el debut con la selección de El Salvador y con el Vitesse son los mejores momentos en su carrera.

"Creo que estos fueron los dos mejores momentos hasta ahora. Por los partido internacionales de El Salvador me perdi la segunda división, claro, ellos siguen jugando, después de eso volví con el Jet lag y necesitaba descanso pero el Vitesse me preguntó si quería volver y si Vitesse me pregunta eso yo nunca diré que no, es mi cuarta temporada y puedo jugar a nivel superior. Pensé que estaba listo para volver al Vitesse y luchar por los minutos de juego, creo que lo necesito", expresó.

Dueñas fue parte del grupo que realizó un campamento con el Vitesse en Portugal previo al comienzo de la segunda parte del torneo neerlandés.

El Vitesse también jugará en julio del 2022 la Liga Europa Conferencia de la UEFA que surge como la tercera competición más importante en el Viejo Continente después de la Liga De Campeones de la UEFA y Europa League.

"Hay posibilidades de que pueda jugar porque está la Liga Europa, la Eredivisie, la Copa, así que en los entrenamientos voy a pelear por minutos, voy a esperar mi oportunidad, voy a tener paciencia y espero que llegue", enfatizó el jugador.