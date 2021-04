Enrico Dueñas: "Hugo Pérez siempre dijo que éramos el futuro de la selección"

Para Enrico Dueñas, delantero del Vitesse de la primera división de Holanda, la llegada de Hugo Pérez a la selección mayor es la mejor decisión, a su parecer, para el futuro de la selección de El Salvador debido a que ya trabajó con el estratega en el pasado torneo Preolímpico en Guadalajara.



"Es bueno para el país y para la selección. Él es un gran entrenador que hizo un gran trabajo con nosotros en el Preolímpico. Personalmente lamenté que no estuviéramos en la siguiente ronda porque se hicieron las cosas bien y es bueno que se continúe su proceso", dijo Dueñas Hernández.



Sobre las declaraciones del nuevo técnico de la selección sobre que aquel equipo Preolímpico será la base para el proceso con miras a 2026, Dueñas dijo que "Hugo Pérez siempre nos dijo que éramos el futuro de la selección. Tal vez en un año o dos años pero creo que ahora está más cerca porque él es el entrenador de la mayor. El tiempo va rápido y habrá que esperar a quién llame y ojalá se dé la oportunidad".



Sobre su futuro, dijo: "Es una gran noticia. Él me dio mucha confianza y solo puedo hablar bien de él porque todo lo que me enseñó".



Dijo que "ahora queda esperar si me tomará en cuenta, uno nunca sabe. Esperaré el llamado para tomar la decisión".