Enrico Dueñas: "Es mi decisión no ir a Copa Oro con El Salvador"

El jugador salvadoreño del Vitesse de Holanda, Enrico Dueñas explicó los motivos de su ausencia en la lista de El Salvador para la Copa Oro.

El mediapunta explicó que fue una decisión personal no atender el llamado de la Azul para disputar el máximo certamen regional. El motivo es que el jugador de 20 se concentrará en consolidarse en el primer equipo del Vitesse.

"Queridos amigos, como han leído, no voy a ir a la Copa Oro. Ha sido completamente mi decisión porque me gusta concentrarme en la preparación y lamentablemente tuve que elegir. Vitesse me dio la libertad de elegir y estoy muy agradecido por eso. Hugo Pérez y Diego Henríquez también entendieron mi situación", escribió Dueñas en una publicación en sus redes sociales.

"Apoyaré totalmente a la selección en este torneo y con la voluntad de Dios espero hacer mi debut en las eliminatorias 2021", ratificó.

Hay que mencionar que el director deportivo de la FESFUT, Diego Henríquez comunicó que la ausencia de Enrico en Copa Oro es un acuerdo en conjunto con el jugador y el entrenador del Vitesse para estar a tope en los partidos de eliminatorias munidlialistas que comienzan en septiembre donde asegurán que el legionario será parte del grupo de la selección mayor.