Enrico Dueñas: "En la cancha te concentras y te olvidas del frío"

Enrico Dueñas habló desde Columbus de su experiencia jugando en el frío y del potencial que él cree que tiene la selección de El Salvador.



Háblame del clima. ¿Es complicado jugar con bajas temperaturas?

-Bueno, sí, es mejor en El Salvador. Pero sí haces un buen calentamiento y si estas trotando, se vuelve normal. No es una excusa.



¿Qué me puedes decir de Estados Unidos, el rival que van a enfrentar?

-Es un buen equipo, con buenos jugadores, pero yo me enfoco en mi equipo y en lo que pueda hacer yo y mis compañeros. Espero que podamos hacer un buen partido.

¿Qué opinas del potencial de El Salvador?

-Me siento bien, he jugado ocho partidos con el equipo, siempre podemos mejorar, pero mis sensaciones es que podemos llegar a ser un muy buen equipo. Amo a El Salvador.

¿Esta octagonal sirve para el futuro de la selección?

-Sí, por supuesto. Nuestro objetivo es el 2022, nunca nos vamos a rendir. Y el 2026 es nuestro siguiente objetivo, llegar a ese Mundial.

Cuentame sobre el plantel, ¿cómo es la interna, la mentalidad?

La mentalidad es buena, estamos acompañados por un buen cuerpo técnico que tiene bien claros los objetivos y que buscan soluciones para ganar los partidos. El equipo tiene jugadores de experiencia que ayudan a los más jóvenes.

¿Es tu primera vez jugando bajo la nieve?

-Si, cuando era pequeño me tocaba jugar con este frio en Holanda. Este año no, pero ya me ha tocado. Por supuesto que es frío, pero ya en el campo te olvidas de todo y te concentras en el partido.