Enderezado, pintura automotriz y fútbol, la combinación perfecta de Geovanny Sigarán 

Geovanny Sigarán vio cumplido su sueño de ascender a la primera división con el Platense tras la remontada de 2-1 ante el Destroyer y una semana después de perder la final del Clausura de la segunda división.

Ahora es momento de festejo para Geovanny que en septiembre del 2020 y durante la pandemia compartió parte de su historia.

Celebración del equipo Platense de Zacatecoluca luego de ganar la final por el ascenso contra Destroyer de La Libertad. / Foto: Carlos Cárdenas.

Esto nos contó en septiembre del 2020.

Cuando El Vencedor logró el ascenso a la primera división en el año 2019, Geovanny Sigarán era el lateral derecho inamovible del equipo, pero no entró en los planes del equipo usuluteco para jugar en la liga mayor y partió al Platense de la segunda división.

Llegó al Platense para el Apertura 2019 y en su primer torneo se proclamó campeón de la liga de plata, fue “uno de los logros más importantes de mi carrera”, reconoció el jugador y eso le genera confianza para “buscar un espacio en la primera división”, añadió.

Geovanny Sigarán jugó en Platense para el torneo Apertura 2019. Cortesía.

El fútbol paró tras la primera quincena del mes de marzo pasado por la pandemia provocada por el coronavirus, Sigarán sufrió la falta de salarios provenientes del fútbol, pero encontró en el taller de enderezado y pintura automotriz de su hermano, Óscar Sigarán, la forma perfecta para seguir generando ingresos económicos para su familia.

Desde hace once años, Sigarán aprendió el trabajo de enderezado y pintura automotriz y lo alternó con el fútbol, le apasiona su trabajo.

Sostuvo que “trabajo en un taller de enderezado y pintura, mi hermano es el propietario, él me enseñó ese trabajo y en esta oportunidad, que por la pandemia se paró el fútbol, he trabajado en el taller”, expuso.

Geovanny Sigarán trabaja en el taller de enderezado y pintura de su hermano Óscar Sigarán ubicado en la ciudad de Usulután. Cortesía.

Desde muy temprano, Sigarán llega al taller ubicado en Usulután, trabaja con mucha dedicación, pero no descarta la opción de llegar a la primera división “tengo la confianza de dar el salto a la primera división para el próximo torneo, para eso he trabajado todos estos años”, concluyó.

NUEVA OPORTUNIDAD

Geovanny Sigarán tiene 27 años de edad, comenzó su carrera en la categoría de reserva del Firpo (2010-2013), pasó al ADI de la segunda división (2014) y retornó en el año 2015, al Firpo, de la tercera división.

Jugó con los pamperos en la segunda división en el año 2016 y en el año 2017, fichó con El Vencedor de Santa Elena. “Ascendí con El Vencedor, posteriormente, me dieron la noticia que estaba entre las bajas (para jugar en la primera división), siendo titular en el equipo que logró el ascenso, me pusieron en lista de bajas, así es el fútbol, no hay marcha atrás, a seguir luchando para que esa oportunidad me llegue”.

Tras seis años en el fútbol, aseguró que ganó mucha experiencia “he aprendido mucho, logré un ascenso a la primera división (2019) y luego campeón con el Platense (2019), me llena de satisfacción. Estos son mis logros, tengo condiciones para llegar a la primera división.

Tras el Clausura 2020, terminó contrato con el Platense y ahora se mentaliza en dar el salto a la liga mayor “Mi prioridad es la liga mayor, espero que me llegue esa oportunidad. Terminé contrato y no renové con el Platense porque mi prioridad es jugar el próximo torneo en la primera división, es la verdad. Sumo seis años en el fútbol profesional. Me motiva ser joven y buscar esa oportunidad en la liga mayor, primero Dios la encuentre”.