Encuentran muerto al futbolista uruguayo Santiago "Morro" García

El futbolista uruguayo Santiago "Morro" García fue hallado muerto en su vivienda de la provincia argentina de Mendoza (este), informaron este sábado a Efe fuentes del Godoy Cruz, último club en el que jugó.



El delantero de 30 años se encontraba sin equipo, ya que el presidente del Godoy Cruz, José Manzur, había manifestado que no lo tendría en cuenta para este 2021 pese a tener contrato hasta junio.



El jugador uruguayo militó en ese club las últimas cinco temporadas.



Tras haber sido separado del plantel, estaba analizando opciones con su representante Daniel Fonseca para continuar su carrear, pero, según dijeron a Efe las mismas fuentes, estaba tratando de superar un cuadro de depresión profunda.



Añadieron que, a pesar de haber terminado su vínculo con el Godoy Cruz, Santiago García se quedó en Mendoza y extrañaba mucho a su familia, que vivía en Montevideo y a la que no veía por las restricciones en Uruguay por la pandemia del coronavirus.



En el fútbol argentino, tanto el Vélez como los platenses Estudiantes y Gimnasia eran tres clubes que habían demostrado interés en contratar al goleador, que además contaba con opciones de regresar a Uruguay, jugar en Chile y en Brasil.



García había debutado en el Nacional de Montevideo (tuvo dos etapas: 2008/11 y 2013/14) y en su carrera pasó por Athletico Paranaense de Brasil (2011/12), Kasimpasa de Turquía (2012/13) y River Plate de Uruguay (2014/16), antes de desembarcar en el Godoy Cruz.



El caso quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos, que determinó las pericias en la vivienda donde residía Santiago García para averiguar la causa de la muerte.



Con 51 goles, García es el máximo goleador en la historia del Godoy Cruz en Primera División, aunque en la última Copa Diego Maradona había disputado seis partidos, tres de ellos como titular y no había marcado.



Fue también el máximo artillero del Torneo Apertura de Uruguay en 2010 con 15 tantos y de la Superliga Argentina 2017-18 con 17 goles.