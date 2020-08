El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, admitió tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones por el RB Leipzig alemán que "en todo momento" sus rivales fueron "mejores" tuvieron "más posesión", fueron "más rápidos" y "más intensos".







"Yo creo que en todo momento ellos han sido mejores, han tenido mejor posesión, han sido más rápidos, más intensos. Cuando son mejores, uno lo intenta dar todo y no salen las cosas, hay que dar la enhorabuena al rival", manifestó Koke en declaraciones a 'Movistar Liga de Campeones' tras el duelo en el José Alvalade.







El capitán rojiblanco dijo que deben "reflexionar" sobre el duelo de este jueves. "No nos ha dado para igualar su intensidad y cuando mejor estábamos con el 1-1 ha llegado el gol de ellos", añadió.







Koke valoró que el portugués Joao Félix les ha "dado mucho" y ha "creado el empate", pero el gol del estadounidense Tyler Adams para el 2-1 del Leipzig fue "mala suerte".







"Así es el fútbol, teníamos mucha ilusón puesta en esta Champions, y toca levantarnos como siempre hacemos", añadió el centrocampista.







"Cuando pierdes estás dolido y triste, esto es una competición diferente, en tres partidos podías ganar una 'Champions', pero no puede ser si no pasas de cuartos", sentenció.