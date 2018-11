En la selección afirman que no hay nada que perder

Kevin Menjívar llegó con una sobrecarga muscular a Bradenton, sede del torneo sub-20 de la CONCACAF. Desde el primer día de labores ahí, el zaguero se puso en las manos del doctor Franciso Amaya Cruz y el kinesiólogo Douglas Lemus.

Pero el jugador fue disciplinado en ls recuperación y volvió a la cancha para jugar algunos minutos contra Islas Caimán. No sintió molestias y jugó sin problemas.

Luego para el juego ante Guatemala, tercera fecha del Grupo F, el defensor estuvo en cancha en todo el partido.

"Me había sentido alejado del grupo por lo de mi lesión, pero empecé a tomar confianza en el juego contra Islas Caimán. Empecé a tomar confianza y pude jugar un partido completo", apuntó el zaguero.

Por otra parte, Menjívar aseguró que el grupo sub 19 que fue a Honduras quedó de lado y ahora, en este equipo sub 20,hay muchas novedades. "Tenemos un grupo competitivo. Es un grupo que tiene ganas de comerse al mundo, porque no tenemos nada que perder y tenemos todo que ganar", aseguró el defensor de Turín, de la tercera división.

Luego, de cara al juego contra Guyana, el último de la fase de grupos, Menjívar asegura que será difícil,por el estilo de juego de las selecciones del Caribe. "Son fuertes, muy rápidos. Contra una selección caribeña simepre es muy complicado. Es más físico. Pero hemos estado haciendo bien las cosas", apuntó el defensor del equipo nacional.