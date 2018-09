En el Real Madrid aseguran que este equipo es más complicado que la Roma

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, destacó la dificultad que tendrá el partido de la quinta jornada liguera, ante el Español de Barcelona, elevándolo en la exigencia al debut en Champions frente al Roma y aseguró que es "el más exigente" de los que han jugado en el Bernabéu.

"Va a ser un partido muy exigente, no tengo ninguna duda. El Español es un equipo muy mejorado y completo en muchas situaciones del juego, que ha preparado el partido a conciencia toda la semana. Tiene un gran entrenador. Es el partido más exigente de los que hemos tenido en el Bernabéu", dijo en rueda de prensa.

Las rotaciones llegarán al equipo de Lopetegui, que solo confirmó la baja por molestias de Dani Carvajal y no dio pistas sobre los jugadores que tendrán su oportunidad.

"Intentamos tomar las mejores decisiones para el equipo en cada partido, sabiendo que el fondo de armario será utilizado cada semana. Lo afrontamos partido a partido, buscando siempre las mejores decisiones para encarar el rival teniendo en cuenta el desgaste y c'omo recuperamos. Con siete partidos en poco tiempo tiene más lógica", defendió.

Pese a que muchos jugadores de su plantilla aún no han tenido minutos, Lopetegui ve a todos listos para jugar. "El fútbol no es un once titular, cada partido juegan catorce y en una plantilla que lo quiere ganar todo, todos los jugadores son importantes y van a poner en práctica como sentimos el fútbol", añadió.

Como viene haciendo con el debate de la portería madridista, el técnico restó trascendencia a la situación entre Keylor Navas y Thibaut Courtois.

"Ellos están entrenando fenomenal y compitiendo bien. Hay normalidad y naturalidad en todas las situaciones, mucho más desde dentro de lo que se puede ver fuera. Las cosas son mucho más simples a nivel profesional dentro, de lo que se quiere ver fuera. Estoy encantado con la profesionalidad de los tres (en referencia también a Kiko Casilla)", opinó.