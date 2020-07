En el Gráfico TV hablaron de la actualidad del fútbol nacional

Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Eugenio Calderón hablaron desde varias perspectivas del fútbol nacional durante el contexto de la pandemia del COVID-19. Uno de los temas principales en la tertulia deportiva fue el de los fondos que otorgará FIFA al fútbol nacional y si estos serán tocados en el caso de que no haya competición en este cierre del año 2020.

“La percepción, lo que están repitiendo los voceros de las ligas es que si no se juega no habrá fondos de FIFA, nada de eso es principal y por eso fuimos a la fuente primaria. Qué es lo que dice FIFA al respecto y tenemos contenido sobre eso”, dijo Cristian Villalta.

Villalta también puso sobre la mesa el convenio entre la primera división y la Asolación de Futbolistas: “De parte de los jugadores hay unas solicitudes sobre que se pague la pretemporada anticipadamente, que se le haga un descuento a los jugadores que devengan desde $800 para arriba y de parte de la primera división de garantizar de maximizar las medidas de bioseguridad. Esto es algo histórico que haya un convenio entre futbolistas y la primera división profesional”.

Por su parte, Rodrigo Arias no ocultó su deseo sobre que existan más consensos entre futbolistas y primera división. Arias introdujo la importancia de tener una representación del fútbol femenino en estas negociaciones.

“Es histórico, ojalá que sea el principio. Ojalá pudiera haber una representación del fútbol femenino, ellas deberían de estar representadas ahí. También son una fuente de ingresos para el fútbol salvadoreño, hay que reconocer su importancia y que este sea un buen ejemplo de ello”, dijo Rodro.

“Yo creo que es importante porque analizaron salir del tema de la emergencia, ese es el paso más importante hoy. El fútbol salvadoreño no lo van a resolver ni con el Asofutpro metido, pero es sumamente importante que una fuente viva del fútbol levante la mano”, dijo Eugenio Calderón.

Los analistas deportivos también analizaron las disposiciones que FIFA para la emergencia del COVID-19.

“FIFA sí ha evaluado que mientras que haya una paralización de actividades en una de sus asociaciones miembros se ventilen vías para apoyar a los que están en paro, a los que no están trabajando”, dijo Villalta.

“Mi duda es que pasa si el club no cumple con esto, esto significa que un jugador queda libre de esto. El mercado de pases se abrirá dentro de poco, no. Eso implica de que un jugador puede alegar que su empleador no le ha pagado su contrato, ni seguro, ni alternativa, eso significa que un futbolista puede escuchar cualquier oferta y que FIFA lo respalde para irse”

"FIFA dijo dos cosas, si el jugador tienen contrato, el jugador cobrará cuando inicie la competición y en este caso los equipos están protegidos, pero siempre deja la puerta abierta para que el jugador escuche ofertas", concluyó Villalta.