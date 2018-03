“En el FAS de antes jugábamos con el corazón en la mano”

Alejandro de la Cruz Bentos manifestó que el FAS no es lo que era antes. Hoy, como un ferviente hincha del equipo, afirmó que desea una mejoría para el cuadro santaneco en el torneo Apertura 2017, después de los malos resultados durante las últimas temporadas.Bentos llegó a FAS en 2001. En su paso ganó seis títulos en primera división. “Entre 2001 y 2006 jugábamos con el corazón en la mano. No éramos invencibles, pero dejábamos el pellejo en la cancha para que la gente se fuera contenta a sus casas”, declaró el sudamericano.El ícono de la institución tigrilla se retiró en 2015, luego de haber disputado 14 finales con FAS. Desde su perspectiva, la situación del equipo asociado es un fiel reflejo de la gestión administrativa.“Otros equipos contratan buenos jugadores y al final obtienen resultados. No me quejo porque los extranjeros que tiene FAS son muy buenos. Lo que pasa es que la diferencia no va a venir de cuatro o cinco jugadores”, comentó Bentos.Luego mandó una crítica a la actual dirigencia: “A Byron Rodríguez y a Guillermo Morán se los he dicho. No tengo nada en contra de ellos, pero ellos deben hacer un bien por el fútbol de Santa Ana. Está bien si no quieren dejar al equipo, pero que nos ayuden un poco más”.El nacido en Corrientes, Argentina, estableció que estaría dispuesto a trabajar con FAS, específicamente como entrenador de los delanteros.“Hoy en día el delantero del fútbol nacional y de la selección tiene que ser pícaro, astuto y debe estar dispuesto a inventar algo. Si me dieran la oportunidad, lo haría y no le cobraría ningún centavo al FAS. Los delanteros del equipo son bárbaros, pero les falta trabajar para que puedan explotar sus cualidades”, subrayó.