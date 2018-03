En el FAS asumieron la culpa de la derrota

Tras el silbatazo final, los encargados de brindar declaraciones por las filas de FAS fueron Jorge Morán y Josué Santos.Este último, que salvó a FAS de un marcador más abultado al sacar una pelota en la línea, declaró que el equipo luchó hasta donde pudo, pero falló en las opciones que tuvo.“Lastimosamente fallamos, pero vamos a tratar de mejorar en las opciones de definición”, aseguró Santos, quien, en nombre del equipo, pidió disculpas al aficionado tigrillo. “Les pedimos que sigan apoyándonos. Ellos son importantes para sacar esto adelante”, expresó el originario de Sata Ana.Jorge Morán, mediocampista del cuadro asociado, también enfatizó en las opciones erraras. “Hay que decirlo porque es una realidad. Tuvimos opciones claras, pero no las concretamos. Son cosas que no hay que cometer porque jugamos de local y no podemos dejar ir más puntos”, aseguró.En la misma línea, Jorge Morán declaró que el cuerpo técnico exigió una mejor disposición de la plantilla en el descanso. “El profesor fue claro. Nos dijo que teníamos que seguir igual y que teníamos que mantener el nivel. Parecería que hicimos todo lo contrario porque hubo desatenciones atrás y no estuvimos concentrados”.Más allá del estancamiento en la tabla de posiciones, Jorge Morán afirmó que las molestias giran en torno a la retribución al público tigrillo. Estamos enojados porque la gente nos está acompañando pero nosotros no estamos sacando los resultados”, indicó.