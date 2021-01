En el Athletic esperan que Leo Messi no juegue la final

Iñigo Martínez dijo, tras eliminar al Real Madrid en semifinales, que espera que Leo Messi, que se perdió la otra semifinal ante la Real Sociedad por lesión, "no llegue" a la final de la Supercopa del domingo para que así el Athletic tenga "más opciones" de ganarla.



"Será otro partido duro contra un gran rival al que sufrimos en casa en liga. Esperamos que Leo no llegue y así tendremos más opciones", dijo, sin tapujos, a Vamos el central internacional.



Quien, como todo el Athletic, se ha acordado de Gaizka Garitano, el técnico que hizo posible llegar a esta Supercopa y destituido hace diez días.



"Los jugadores, desgraciadamente, estamos acostumbrados a estas situaciones. No fue fácil porque le teníamos mucho aprecio a Gaizka y a su equipo y si estamos aquí es por él. Ahora ha llegado Marcelino, que ha encajado bien, con otras ideas que habrá que ir cogiendo progresivamente", reflexionó,



Para Iñigo, la victoria de hoy ha sido "una alegría inmensa después de haber sufrido tanto ante un equipo como el Madrid". "Con trabajo y sacrificio hemos logrado lo que queríamos, que era estar en la final", se congratuló teniendo también unas palabras para Raúl García, autor de los dos goles de su equipo un mes después de haber sido expulsado hace un mes en Valdebas en el minuto 13.



"Cuando un jugador comete un error se siente culpable el primero, pero aquel día le arropamos. Quería tirar el penalti y nosotros teníamos confianza en que lo iba a meter", añadió.



Y ya sobre la última jugada, revisada por el VAR por un posible penalti de Unai Nuñez, dijo que no le pareció "como para pitar un penalti". "Veo que le toca en la cabeza y luego puede darle en la mano (fue en el hombro), pero no creo que sea como para pitar penalti", consideró.