“En el Águila no tuve la continuidad esperada”

Después de salir por la puerta trasera de Águila, Irving Valdez quiere recuperar su mejor versión goleadora para ganarse un puesto fijo en el Municipal Limeño. El atacante aseguró que en el cuadro negronaranja nunca gozó de la confianza suficiente para demostrar su potencial.

¿Cómo tomás este nuevo cambio de aires en tu carrera?

Bien gracias a Dios. Los nuevos compañeros me han recibido de la mejor manera, incluyendo el cuerpo técnico y la directiva. Me están dando la confianza para hacer un buen trabajo y un buen torneo. Hay que trabajar bien en pretemporada para que todo salga bien.

¿Ves tu llegada al Limeño como una oportunidad para recobrar tu olfato goleador?

Sí, claro que sí. He venido a hacer mi trabajo, como siempre lo he hecho, para ganarme un puesto titular. Desgraciadamente en Águila nunca tuve la continuidad que esperaba. Pero acá he venido a trabajar y a dar lo mejor de mí para ayudar al grupo.

¿Por qué crees que Águila no te dio continuidad?

La verdad, siempre esos equipos le dan prioridad a los extranjeros, lastimosamente. No le dan la continuidad al jugador salvadoreño, que a mí manera, debería ser así, pero lastimosamente no lo es. Pero eso ya es pasado y ahora me debo a Limeño. A sudar esta camiseta.

¿Te ves como el delantero que destacó en Juventud Independiente hace unos años?

Sí, la continuidad que tuve en Juventud Independiente esperó tenerla acá. Para eso estoy trabajando, para estar al 100 % y ayudarle al equipo, que es lo más importante.

¿Tenés en mente alcanzar una meta de goles en el torneo?

Trabajar... Trabajar. He venido a hacerlo desde el principio. Los goles vendrán acordé al trabajo que uno hace y cómo uno se prepara. Primeramente Dios, espero ayudarle al equipo con goles, jugadas o lo que sea para aportarle.

Entonces habrá que ganarse primero la confianza del profesor Ovelar.

Sí, yo he venido a trabajar, esperando que los resultados se den muy pronto. Espero ganarme un puesto en el once titular, porque siempre hay compañeros que se pelan el puesto sanamente.