En duda participación del FAS en la liga femenina

El CD FAS está pendiente de confirmar si su representación femenina en el torneo de esa modalidad jugará la edición Apertura 2017 debido a que no se han aprobado las bases de competencia de dicha competición, advirtieron este viernes.A primera hora de la mañana, el CD FAS Filial San Salvador, una instancia con autonomía dentro del club santaneco, comunicó que su directiva decidió no jugar el Apertura porque no se han aprobado las bases del torneo, cuando faltan cuatro días para vencer el plazo de inscripción.Su representante, Emma Dimas, publicó en su cuenta de Twitter el anuncio oficial de su declinación de competir en la Liga Nacional de Fútbol Femenino.Por su lado, el director deportivo de CD FAS, Salvador Polanco, dijo que se reunirá con la filial del club en la capital, para tratar a fondo el tema, pues la idea es que se continúe en el torneo ya que el equipo femenino está armado y listo para competir y es un requerimiento de la FIFA a las representaciones de la liga mayor.Sin embargo, Polanco es consciente del hecho de que no hay bases de competencia; o sea, no se cuenta con reglas claras sobre cómo se normará este certamen por parte del Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).Al respecto, expuso que "como estamos con lineamiento FIFA, debe haber fútbol femenino. Estamos en condiciones de seguir apoyándolos, así que debo movilizarme a San Salvador para tener una mejor proyección hacia lo que queremos hacer".El encargado de la dirección deportiva añadió que "vamos a aclarar todos esos puntos. Ellos tienen una autonomía completa en el FAS femenino y en el fútbol sala. Sabremos bien cómo está la situación, ellos ya sacaron un comunicado. Vamos a esperar la cuestión de las bases, a ver cómo se normaliza para echarlo a andar (el proyecto)"."Ellos tienen una administración propia. Ahora (viernes) por la tarde, tengo reunión con el presidente de la filial para hablar sobre la postura de ellos y ver a qué arreglos se pueden llegar", indicó Polanco.