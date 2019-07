"En dos torneos nos quedamos cortos"

Ibsen Castro cumplirá esta semana un año de estar ligado a FAS. En dos torneos ha visto cómo el cuadro asociado ha pagado el precio de no estar entre los mejores cuatro equipos de la clasificación. Le tocó quedarse en semis contra Alianza en el Apertura 2018 y en cuartos contra Águila en el Clausura 2019.

"En los dos torneos pasados nos quedamos no porque el rival fuera mejor que nosotros, si no por posición. Esperamos esto cambie este semestre. Soñamos alto, creemos que FAS es un gran club, con mucha historia y merece que lo pongamos en el lugar donde merece estar", señaló.

Para ello, indicó "debemos trabajar fuerte, aprovechando los pocos días de pretemporada que es la base de lo que nos respaldará en la competencia. No podemos aspirar a menos, sino estar entre los primeros puestos", apuntó Castro.

En torneo pasado fue una pesadilla para el lateral tigrillo. Una lesión en su rodilla derecha el 24 de marzo lo marginó por más de dos meses. Reapareció para la serie de cuartos de final contra Águila.

"Fue complicado estar lesionado el torneo pasado pero el preparador físico y el terapeuta del equipo me ayudaron en la recuperación y ahora me estoy preparando bien y confiando arrancar con el pie derecho. Disposición y actitud no me faltan para estar fuerte mental y físicamente", dijo.

Sobre los fichajes del equipo, apuntó: ''Hay buenos elementos que se han sumado como Wilbert Hernández, Bryan Gil, Diego Chávez y aún estamos esperando a (Jeison) Quiñónez. A todos ellos hay que darles la confianza para que se adapten. FAS tiene que ser campeón otra vez''.