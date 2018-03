En Santa Tecla el gol lo tiene Gerson Mayén

Gerson Mayén ha sido uno de los jugadores recurrentes para el estratega del Santa Tecla, Ernesto Corti. Pese a que en marzo tuvo una lesión con la selección mayor, el volante estadounidense-salvadoreño tiene números que arropan una buena gestión en el Clausura 2017.

Mayén tiene 20 partidos jugados en este certamen. De esos, en 16 ha estado como titular. Tiene 8 goles marcados, siete de ellos en fase regular. Es el mayor goleador del equipo tecleño.

Sin embargo, el atacante dijo que quería marcar más goles en esta competencia.

"Creo que mis compañeros me han ayudado a eso (marcar goles). Son quienes me dan los pases. Gracias a ellos he anotado. Quería meter más goles, pero tuve una lesión. Pude anotar más goles, pero son circunstancias que pasaron en el fútbol. Estoy agradecido porque fui quien más anotó; es un privilegio", apuntó el mediocampista.

En semifinales contra Águila fue Mayén quien dio confianza al plantel tecleño con un golazo en el juego de ida. Cobró un tiro libre de forma magistral y la puso lejos de Benji Villalobos, cancerbero del plantel migueleño.

"No me esperaba ese gol, pero creo que le pegué bien. Eso me dio confianza durante todo el partido y creo que con ese gol también ayudé a mis compañeros para terner un poco más de tranquilidad", apuntó Mayén.