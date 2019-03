"En Perú no menospreciamos a ningún rival"

Roberto Palacios o "Chorrillano" Palacios, como usted quiera. A él le da igual. Es aquel volante que tuvo Perú desde mediados de los noventa hasta la década anterior. Jugó cinco años en el extinto Universidad Autónoma de Guadalajara (Tecos). En ese momento fue clave en el equipo mexicano y en selección inca.

Ahora, como timonel de las especiales de Sporting Cristal, Palacios habla con EL GRÁFICO, desde tierras incas, de la actualidad de esa selección suramericana y del choque amistoso de este martes contra El Salvador, en el estadio Robert F. Kennedy, de Washington.

El de Chorrillos, quien también jugó en Atlas y Morelia mexicanos, cree que ese juego de fogueo servirá a los dos equipos.

¿Para qué le va a servir a Perú este fogueo contra El Salvador?

El técnico quiere ver a jugadores nuevos, chicos nuevos que se están yendo afuera. Esto le sirve para tener una mejor idea de con qué muchachos puede contar para esa Copa América y eliminatoria al Mundial. En la selección actual hay jugadores que al cabo de un año acaban su ciclo como seleccionados por la edad que tienen.

¿Cree que fue la mejor decisión de la Federación Peruana de Fútbol el hecho de darle continuidad al trabajo del timonel argentino Ricardo Gareca?

Clasificar a una Copa del Mundo tiene los argumentos para que la directiva busque poder mantenerlo al mando. Nosotros, como hinchas, por supuesto que estamos contentos. Tiene todo para poder seguir. La Federación ha hecho una buena labor en mantenerlo. Hay que mejorar lo que se hizo. No nos podemos conformar con lo que ya pasó.

¿Qué le dio, a su juicio, Gareca a esta selección de Perú?

Más que todo en confianza y también la disciplina. Sin disciplina y ambición no se puede lograr nada y eso ha sido importante. Los jugadores lo han entendido así.

¿Cree que parte del éxito de Gareca se debe a que la dirigencia del balompié peruano ha generado las condiciones para un proceso de selecciones nacionales?

Claro que sí. Hay material.

Perú y El Salvador tenían algo en común hasta el año pasado, que era que desde España 82 no iban a un Mundial. Perú fue a Rusia 2018 y dejó de lado esa sequía. Pero hubo que esperar mucho tiempo.

La verdad es que sí. Durante muchos años hemos esperado. La suerte no nos acompañó en eliminatorias anteriores. Recuerdo que en una de las eliminatorias antes de Rusia 2018 me quedé por diferencia de goles ante Chile y no fuimos. Luego, en la eliminatoria para Francia 1998 no hubo repesca. Quedamos quintos. Ahora que se ha dado estamos contentos. Son pocos los privilegiados. Pero ojalá que El Salvador pueda luchar por esa clasificación a esta eliminatoria.

¿Se ha hablado de este amistoso contra El Salvador en Perú?

Acá se habla mucho de los partidos que tiene la selección para prepararse de cara a Copa América. Debemos tener un buen desempeño en juegos amistosos.

¿Cree que El Salvador es un fogueo idóneo para Perú en este camino a la Copa América?

Todos los partidos que tiene la selección son importantes y buenos. Nosotros no menospreciamos a ningún rival y sabemos que El Salvador va mejorando. Creo que será un juego que servirá mucho a las dos selecciones.

¿Se debe entender que la figura actual de la selección peruana es Jefferson Farfán?

Sí. También está Paolo Guerrero, pero lamentablemente no puede estar presente en estos amistosos, porque hasta en abril cumplirá su sanción.