En Panamá consideran que no clasificar sería "un desastre"

Claudio Pino, jefe de deportes del periódico Mi Diario de Panamá, consideró que su selección llega con ventaja a estas instancias del eliminatorio de la CONCACAF, pero que no será tan fácil firmar el boleto a la siguiente instancia.

Dijo que “somos cabeza de grupo, República Dominica, Anguila y Barbados se les conoce un poco de su fútbol, pero a Dominica nunca la hemos enfrentado, menos en selecciones mayores. A República Dominicana la vimos en el partido ante El Salvador, que ganó El Salvador y tenemos referencias; sin embargo, de los cuatro rivales, considero que República Dominicana es el rival a vencer para tratar de ganar este grupo; pero. La realidad del fútbol es distinta a la de muchos años, a pesar de que Panamá fue al Mundial, las islas nos han complicado, así lo vivimos en la serie anterior, en la Liga de Naciones, nos complicaron”.

El comunicador manifestó que en esta fase “son rivales que no nos podemos dar el lujo de decir que tenemos ventajas por ser islas que están debajo del ranking, Panamá tendrá que esforzarse para jugar esos partidos, teniendo la ventaja que jugamos el primer partido en casa y el último, ante República Dominicana que es el rival a vencer, en casa. Hay muchas probabilidades de ganar este grupo, no hay que esconder la realidad pero será un camino largo”.

Su compatriota, David Samudio, explicó que “el grupo de Panamá es bastante accesible para sus posibilidades, lo que se quería era evitar a Guatemala en esa ronda a disputarse este año, si Panamá, que clasificó al Mundial anterior y fue protagonista en la Copa Oro, debe pasar en primer lugar en este grupo, sino lo logra, sería desastroso para el fútbol panameño. Son selecciones accesibles y debe de demostrarlo en cancha, tiene el precedente de la derrota ante Bermudas en Liga de Naciones”

CAMINO COMPLICADO

El periodista guatemalteco, Luis Barrios, editor del sitio web Guatefutbol y corresponsal de la cadena TUDN en Guatemala, consideró que el representativo chapín enfrentará un grupo complicado “porque se enfrenta a Curazao, un rival con jugadores que militan en la Eredivisie (Holanda) y Premier League, además de que el duelo directo será de visita en Curazao en la última fecha”.

Panamá sería el rival en la siguiente instancia “si se logra avanzar el siguiente rival sería Panamá, en doble partido para llegar a la octogonal. Y por si lo anterior fuera poco, la selección tiene tiempo sin entrenar, varios jugadores están por retirarse como José Contreras o Marco Pappa que está prófugo de la justicia”.

“Esta complicación, llega como consecuencia de las acciones de la mafia que manejan la Federación en la actualidad y causante de una suspensión de FIFA. Pero eso no significa que Amarini Villatoro (seleccionador) y los seleccionados guatemaltecos no pelearán y tratarán de llegar lejos, además que tiene vivo el sueño de llegar a la octogonal y a Catar 2022. Sin olvidar que la afición vuelve a vivir la ilusión que solo el fútbol puede provocar en estos tiempos tan difíciles. Mientras existan posibilidades hay que jugar y pelearlas”, concluyó.

Roberto García, periodista de Albavisión de Guatemala, manifestó que “Guatemala quedó en un grupo donde el rival a vencer es Curazao, es cabeza de serie, me parece que el segundo más complicado es Cuba, son los rivales a vencer. Pasando de estas islas, somos favoritos ante Cuba, el juego clave será ante Curazao el 17 de noviembre, de visita. Será clave acumular en los partidos previos, tres victorias, para llegar con nueve puntos y por lo mínimo, no perder de visita”.

“Guatemala no es cabeza de serie, pero lo ubico como favorito para ganar el grupo y sería rival de Panamá, en la siguiente fase, rumbo a la octagonal final, donde no los los veo favoritos, no nos tocó un mal grupo, es accesible, muy peleado con rivales que han crecido, como Curazao, en general. Veo complicada la eliminatoria en Panamá y más en la octagonal, donde no veo clasificar a la Copa del Mundo”, concluyó.

Nicaragua enfrentará a Haití, Belice, Santa Lucía y Turcas y Caicos y según el periodista nicaragüense Nectalí Zeledón “el principal a vencer es Haití, un adversario complicado, que futbolísticamente e históricamente es superior, pero que en el pasado reciente, Nicaragua ya logró vencerlo a doble partido, pero esta vez será a partido único y los haitianos llevarán la ventaja por jugar en casa para ganar, de hecho, son los favoritos para estar en la siguiente ronda”.

“La selección de Nicaragua está obligada a llegar a la siguiente fase, con opciones reales de clasificar”, concluyó, este el coéditor del periódico La Prensa de NIcaragua