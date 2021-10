En Panamá avisan: "Si hay un rival directo es El Salvador"

El periodista panameño Miguel Cuadra, de Es la Cancha, habló con los panelistas del Güiri al Aire sobre el momento por el que pasa su selección pero también el análisis que en este momento hacen sobre El Salvador, primer rival en la seguidilla de los tres partidos que comenzarán a definir las posiciones en la lucha por boletos a Catar 2022.

Para el comunicador, está claro que el partido es clave. "Panamá va a ganar, poner su juego y su estilo y si hay un rival directo es El Salvador. El partido es muy complejo pero Panamá está claro que tiene que sacar puntos", dijo Cuadra, consciente que su selección se siente obligada a sumar en el Cuscatlán.

El escenario les hes complicado y no lo esconden, les trae recuerdos incluso de la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. "Ahora se enfrentan a un nuevo sistema de juego. Siempre he considerado a la selección muy dificil. Es difícil jugar en el Cuscatlán y en el 2008 no nos fue nada bien".

Además, Cuadra recordó que "siendo realistas, El Salvador le ha costado mucho a Panamá. Al día de hoy les digo con confianza que Panamá tiene su propia historia".

Concluyó en que "Vemos a El Salvador como una selección nueva. El objetivo que vemos es un proceso extenso y lo que he podido ver es que es una selección joven, con dinámica y eso es a favor. No tienen nada que ver y eso los hace peligrosos porque no temen arriesgar".

Actualmente la selección canalera se ubica en la cuarta posición de la clasificación, con cinco puntos, mientras que El Salvador, con dos, se ubica en la séptima casilla. Ganar en el Cuscatlán es una obligación.