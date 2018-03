En Metapán no hablarán de pretemporada hasta saldar lo económico

La directiva del Isidro Metapán se enfoca en solventar el tema económico antes de hablar sobre la planificación del torneo Apertura 2017. Al día de hoy, a la plantilla jaguar se le adeuda un mes de salario.De acuerdo con Fredy Vega, gerente del equipo, los impases en el tema económico se resolverán, a más tardar, la próxima semana.“Ya se ha notificado que será la próxima semana. Con todas las dificultades que el equipo ha tenido, estamos actuando de una manera responsable. Estamos jalando todos para el mismo lado”, exteriorizó Vega.En la misma línea, el dirigente de la institución cementera manifestó que la continuidad de Edwin “el Bochinche” Portillo y Misael Alfaro, en el cuerpo técnico, no está “confirmada” ni “descartada”.“Habrá una reunión con el cuerpo técnico para conocer su deseo de continuar y la visión del equipo, ya que la junta directiva no va a meter mano en eso”, aseveró Vega.Los jaguares quedaron al margen del título del Clausura 2017 luego de ser eliminados por el Alianza en semifinales. El equipo de la capital apeló a un global de 2-0 para llegar a la última instancia del torneo.Desde la perspectiva de Vega, el objetivo innegociable de Isidro Metapán siempre será el protagonismo. “En estos momentos estamos viendo cómo se solventa el problema de los pagos para los muchachos. Después se hará un presupuesto y se hablará con los técnicos”, subrayó Vega.Cabe mencionar que el gerente de Metapán calificó como “actos de deducción” y “acciones sin validez” a las especulaciones suscitadas en redes sociales sobre la salida de algunos jugadores.“Son especulaciones personales y no tienen validez. A los jugadores se les dicen las cosas para que no anden especulando. Hasta que no exista un comunicado oficial, no se puede confirmar nada”, subrayó.