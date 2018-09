“En Firpo no tenemos las condiciones básicas”

El Firpo es último en la tabla del Apertura 2018 con seis puntos y será hasta la fecha ocho, ante Águila, cuando pueda volver a su sede titular, el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután.

Los jugadores ven con agrado volver a Usulután, no solo porque es su estadio, sino porque consideran que podrán tener una mejor taquilla y cobrar parte de la deuda salarial que tiene el club con ellos.

Uno de los elementos que lo ve así es el argentino Rodrigo de Brito, capitán del equipo, quien habló de lo complicado que está la parte financiera.



Al fnal del juego contra Alianza, el sábado por la noche, tuvieron que esperar a su presidente, Modesto Torres, fuera del camerino para poder cobrar algo de lo que les adeuda...

Era lo más lógico. Quería (Modesto Torres, presidente del Firpo) que nos fuéramos a la casa club por un tema de seguridad. Nos fuimos todos juntos y cerramos con él en la casa club. La situación es caótica para todos. Estamos esperando ver qué pasa. Todos estamos mal y lo mejor era repartir a todos por igual, porque no era un premio, sino un abono con respecto a lo que se nos adeuda.

¿Es cierto que en la casa club se quedan hasta 30 jugadores?

No. Somos 17 jugadores lo que nos quedamos en la casa club.

¿Y está equipada esa casa para tener cómodamente a 17 jugadores?

No, para nada.

Por algunas fotos publicadas hace una semana se ve que viven en un hacinamiento...

Esa foto la sacó uno de los directivos, porque estábamos reunidos. Se vio que había un colchón bajo el piso y es una realidad. No hay camas para todos. Es una situación bastante complicada, que influye en lo deportivo.

Digamos que esas son cosas necesarias que un jugador debe tener a su merced para que tenga un buen rendimiento. La alimentación, descanso e hidratación son cosas que se deben tener, así como el salario. No tenemos las condiciones básicas.

Firpo es último en la tabla y ahora con un panorama incierto. ¿Qué se puede decir de eso?

Para Firpo, en este momento, cualquier rival es complicado por la situación que estamos atravesando. Ahora se nos viene Águila y todo lo que queremos es empezar a sumar para despegarnos de los de atrás. Pero el presente es difícil y nosotros estamos entrenando y jugando con lo que tenemos y podemos.

Si te das cuenta, nosotros jugamos en Santa Rosa de Lima la semana pasada y sacamos un resultado favorable ante Limeño. Luego jugamos el sábado contra Alianza, un rival exigente. El resultado está a la vista (0-5 en contra). Tenemos que lidiar con varias cosas, no solo con lo deportivo.

Este torneo termina contrato con Firpo, ¿Querrá continuar?

En diciembre se me vence el contrato. Este es un equipo al que le he tomado mucho cariño y si me he quedado es por el cariño y respeto que me brindó la gente. Sé que estoy en un club grande y me duele que Firpo esté así. Pero todos los que apreciamos al club queremos que el equipo vuelva a ser como antes, glorioso y competitivo. Acá el que pierde prestigio es el club.

¿Buscará nuevos horizontes?

Uno siempre quiere crecer futbolísticamente. Si se presenta alguna oportunidad, habrá que ver cómo quedará parado Firpo a fin de año. Yo, la verdad, no quisiera irme de este club con las manos vacías. Me siento en deuda con el equipo. Pero por ahora, no pienso en eso.