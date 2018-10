En FAS hablan de tomar acciones luego de la goleada ante Alianza

El FAS perdió este domingo por goleada de 0-4 ante Alianza y es su tercera derrota en sus últimas cuatro salidas a la cancha. Por eso el discurso del FAS se enfocó en la urgencia de "tomar acciones" y "hacer cambios" ante "una derrota grosera".

El entrenador del equipo, Erick Dowson Prado, comentó, entre los abucheos de propios y extraños en las gradas, que "hay mucho que hablar, en la parte directiva del club... tomar decisiones de trabajar muchos aspectos".

Continuó y advirtió desde ya que "el mensaje para los jugadores es claro, y ahora definitivamente tendré que comenzar a tomar decisiones en la parte deportiva: si el jugador no entiende lo que es estar en este club, tendremos que tomar decisiones porque la exigencia tiene que ser mayor".

Eso sí, Dowson Prado indicó que busca la recuperación de los suyos. "Alianza es merecedor del triunfo pero no tiramos la toalla, al contrario, soy un hombre de fe y sé lo que tengo que hacer con este equipo", presagió.

CON DOLOR

Por su parte, el guardameta argentino Matías Coloca no contuvo su molestia ante el marcador y habló fuerte.

"Es una derrota grosera, al menos a mí que tengo corazón y vergüenza, me duele y me cala hondo. Tenemos el clásico (ante Águila) la semana que viene, nos tenemos que levantar rápido y la verdad es que es doloroso y triste. Fue muy superior Alianza", lamentó.

Asimismo, quitó responsabilidad al cambio de entrenador y lanzó una dura crítica al plantel, tras el "hat-trick" de Fito Zelaya.

"Habrá que corregir y tomar decisiones... hoy dejamos una imagen pésima. Qué culpa tiene el entrenador, si nosotros no ganamos la segunda jugada, no vasculamos, el goleador del torneo no nos puede hacer tres goles. Que me haga uno Cornejo, está bien. Hay que cambiar muchísimas cosas y me las guardaré para el vestuario", recriminó.