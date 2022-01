En España hablan de fin de ciclo para Diego Simeone con el Atlético

La Real Sociedad fulminó este miércoles al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey con una victoria por 2-0 en el Reale Arena, resultado que volvió a poner en evidencia el momento delicado que transitan los colchoneros, que se regalan atrás y no tienen llegada. Y Diego Simeone, DT del equipo eliminado, sufre no sólo por los resultados, sino también porque lo apuntan como el responsable de este presente y algunos medios españoles, entre ellos el diario AS, se atreven a preguntar si no se llegó al final de un ciclo.

Los dirigidos por Imanol Alguacil se quedaron con el billete a cuartos con merecimiento y con los goles de Januzaj, de cabeza en el primer tiempo, y Sorloth, que en el inicio de la segunda etapa sacó provecho de otra falla en la defensa rojiblanca. El Aleti no tuvo reacción para remontar.

En su décimo aniversario al mando del plantel del Atlético, Simeone vive su peor momento, sin poder remontar posiciones en una Liga que lo muestra muy lejos del líder Real Madrid y, ahora, afuera en la Copa del Rey. A los conducidos por el Cholo no le salen las cosas y las dudas lo inundan a las primeras de cambio.

Bajo un ambiente hostil en lo deportivo, y tras un recibimiento violento a la llegada al estadio, los de Madrid sufrieron desde el principio las llegadas de una Real mucho más decidida. A las agresiones, insultos e incidentes en la previa del partido le siguió una paliza futbolística.

La llegada estuvo cruzada por violentos incidentes, donde hinchas del equipo vasco atacaron el micro a piedrazos y un periodista llegó a grabar a Simeone, enojado, a los insultos contra los hinchas locales desde adentro del vehículo que los trasladaba.

Con Anoeta en éxtasis y la Real sintiéndose muy a gusto, al Atlético le tocó vivir un calvario también en los 90 minutos. Con el juego 0-2, Simeone buscó la reacción en lo que tenía en el banco, entre ellos a su goleador, el uruguayo Luis Suárez, más Cunha y Lemar, pero perdió aún más el control en el mediocampo y terminó el juego desordenado, sin ideas, sin expectativas.

No hubo magia de Joao Félix, ni Suárez recuperó su instinto. Es más, Real Sociedad tuvo oportunidades claras para aumentar la diferencia y pudo haber goleado, pero falló en la puntada final.

La derrota lo dejó tambaleante a Simeone, muy lejos de la actitud en el interior del micro reprochándole a los aficionados de la Real Sociedad su proceder en la bochornosa llegada, antes de que interviniera la policía. Por delante, el equipo tiene los octavos de final de la Champions League, en un duro duelo de eliminación directa con Manchester United. No hay margen de error.

“El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga confianza y tranquilidad. El partido fue duro, arrancó muy bien la Real, después nosotros tuvimos la ocasión de Carrasco que pudo haber convertido. Ellos hicieron el primer gol y en la reanudación esa jugada (del segundo gol) nos sacó un poco de la inercia que queríamos”, repasó Simeone, tras la derrota.

“Tuvimos un mano a mano de Cunha, pero estamos en una etapa en la que, como muchos dicen, la dinámica no es buena, pero está para cambiarse y pensar en positivo. Creo en mis jugadores y buscaremos la manera para enderezar esta situación”, añadió, confiado en salir del pozo.

Al Cholo le tocó, una vez más, reconocer los errores en defensa de su equipo y recordó que la solidez atrás tiene que ser la clave del éxito. “El fútbol es contundencia y cuanto menos errores cometas más cerca estás de ganar. Ojalá podamos volver a encontrarnos con ese cero en nuestro arco que muchos años nos han criticado y evidentemente hoy cada día tiene más peso, y que a partir de esa estabilidad defensiva todo lo otro sea mejor”, aseguró.

”Es un problema del fútbol, todos los años no son iguales, la temporada pasada fue magnífica hasta hace cinco meses, y esta temporada está siendo hasta aquí muy difícil. Las oportunidades están, porque tenemos la Liga y la Champions. Quieto no me voy a quedar”, agregó, mostrándose entero.

Y por último, sobre el ataque al micro por parte de un grupo de aficionados locales, señaló: “Ya lo vieron, todo un camino con los aficionados de la Real, no había protección de golpe. Le dije a Imanol que ellos no tienen nada que ver, pero que le mande saludos a la gente que tenía que preparar nuestra llegada y no la preparó”.