En El Gráfico TV, analizaron la Inyección financiera de la FIFA a la FESFUT

Los panelistas de El Gráfico TV hablaron sobre la inyección financiera que la FIFA dará a la Federación Salvadoreña de Fútbol en el contexto de la pandemia del COVID-19.



La FIFA apoyará a sus asociaciones miembros en tres fases: En la primera se adelantó a todas las federaciones los fondos para sus gastos operativos restantes del programa Forward el pasado 16 de abril.



En la segunda, se permitió a las federaciones convertir ese dinero en fondos de apoyo a COVID-19 desde el 8 de mayo; y en la tercera etapa, cada federación recibirá medio millón de dólares, más otro medio millón de dólares para fútbol femenino en julio de 2020 y otro medio millón en enero del 2021.



En total, la FIFA otorgaría a la FESFUT un monto entre 1.5 millones y 2.8 millones.



La discusión de los panelistas se centró en qué parte del fútbol nacional podría dirigirse esos fondos y el papel de transparencia que tendrá la FESFUT para administrar los fondos.



Los panelistas dieron a conocer para qué servirá este dinero según lo ordenó FIFA a las asociaciones miembros: a) reinicio de las competiciones en todas las categorías; b) implantación de protocolos para la vuelta; c) Participación de selecciones nacionales en competiciones que se reanuden.



Diego López comenzó con el análisis: "Para mí mañana en la reunión entre liga y Fesfut tienen que decir que harán el torneo, ahí está la plata que es lo que se necesitaba, además de los permisos sanitarios de cada país. Se puede hacer bien planificados, bien organizados, todo tiene que partir a partir de un plan, sería fantástico para nuestro fútbol".



Eugenio Calderón, en seguida cuestionó a López y a Cristian Villalta sobre si sabían del plan de la FESFUT para manejar el tema de la pandemia.

"Ustedes han conocido el proyecto de cómo la FESFUT va llevar adelante el tema de la pandemia, yo no he conocido nada, una cosa es agarrar el dinero para mi organismo, ese era medio millón de dólares, no son cacahuates. Tienes que generan un plan que te permita ir solventando prioridades", dijo Calderón.



"Hay muchos síntomas que no nos invitan a ser optimistas a tener un proyecto, un plan eficiente, que busque ayuda financiera", reforzó "El Chele".



"Yo quiero esa idea de que los juveniles son una carga, no vayamos a cometer ese mismo error que cometimos allá por el 2009 donde se terminaron los procesos juveniles y muchos se fueron quedando fuera por eso mismo, si se va tener el apoyo, que se haga un plan a largo plazo, sino será un gasto", señaló Diego López.

La temática agarró un giro distinto luego que Villalta expusiera una pregunta sobre dónde se tendría que focalizar el dinero que otorgará FIFA



"¿Qué es lo que hay que salvar en una situación como la que se encuentra nuestro fútbol, qué es lo más delicado que se tiene que cuidar?", preguntó Villalta



"Creo que es la primera división, como producto, pero no como ya lo habían hecho, creo que la primera división tienen una gran oportunidad con el apoyo económico de FIFA, que eso sea un motor para empezar a arrancar con ideas que rindan fruto a la larga", respondió Diego López.





"Yo lo que quiero es volver al tema estratégico de esto, nuestro fútbol ya tuvo suficiente de bagatelas, nuestro fútbol tendría que tener un pensamiento estratégico, porque un calendario de competencia lo sacamos sentado en un cafetín, y con un millón de peso compramos los uniformes y los balones y ponemos un desinfectante, pero el fútbol salvadoreño tendrá un torneo más y en enero estarán pensando, ¿y ahora qué hago?", subrayó para luego.

"Estratégicamente tenes que apostarle a las prioridades, le vas a apostar al fútbol profesional, está bien; le vas a apostar a las juveniles, está bien, pero tenés que decidir, es claro que no puedes abarcar todo, no da la situación para salvarlo todo, no es solo este semestre, va conectado el Apertura y el Clausura... Necesitan sentarse y lo primero que tienen que decidir es si quieren o no hacer un torneo en este semestre, sino superan esa decisión no pierdan el tiempo", dijo Villalta.

Además concluyó con "sería bueno que inviten a los jugadores, no vaya ser que se pongan a hacer grandes planes, con un torneo que dura mes y medio para la mitad de los equipos y los jugadores les digan que se irán mejor a Estados Unidos a trabajar en la construcción, hay que les quede... Los ticos ahorita jugando su final, y ya tienen fecha para iniciar el próximo torneo pero tenemos tanto hocico en este fútbol que le queremos ganar a los ticos y eliminarlos del mundial, y con qué cara, si solo trompa tiene nuestro fútbol".

