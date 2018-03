En Dragón los goles fueron en honor a los hijos

En Dragón hay celebración a pesar de que el equipo no clasificó a los cuartos de final. Y es que dos de los tres anotadores de gol en el triunfo de este sábado contra FAS están esperando hijos. Se trata de Pastor Melgar y de Axer López quienes anotaron los dos últimos goles del equipo.

En el caso de Pastor, luego de anotar su tanto se llevó la pelota bajo su camisa, levantó la mano derecha, buscó a su esposa entre los aficionados y la saludó. "Espero mi segundo hijo. Se lo dedicó a él y a su mamá. Aunque soy defensor me salen los goles. Anoté cuatro en este torneo, es un buen cierre" , dijo Melgar quien aún tiene seis meses de contrato y espera cumplirlos con el equipo.

A su criterio la llegada del clombiano Diego Pizarro le puede venir bien al equipo, ya que hay un buen plantel de jugadores y en ese sentido se puede llegar lejos el próximo torneo.

De igual forma piensa Axer, el anotador del gol del triunfo.

"Le pedí a Dios que me regalara ese gol para mi hijo y así sucedió. Me voy contento por el triunfo y por que Dios me regaló ese gol. Vi como estaba el portero, me tuve fe y busqué la portería y me salió el gol", finalizó el joven.