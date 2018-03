En Dragón habrá una “encerrona” con los jugadores

El técnico de Dragón, el colombiano Henry Vanegas, seguirá en el equipo, al menos eso dijo ayer el presidente del equipo, Juan Rivera, quien vio el partido que su equipo perdió ante Municipal Limeño.

Rivera no bajó al terreno de juego para hablar con Vanegas, pero dijo que esta semana que viene habrá encerrona.

“Nos vamos a reunir con el técnico y con los jugadores para ver qué tienen que decir. No puede seguir pasando esto. Tenemos que hablar con todos ellos, ya que si no ganan la gente no llega al estadio y no habrá manera de pagarles sus salarios”, aseguró Rivera.

CUESTIÓN DE PÓLVORA



Por su parte, Vanegas habló del mal momento que atraviesa el plantel mitológico.

“Llegamos y llegamos, pero los goles no salen. Antes de este partido analizamos a Limeño y nos preparamos, pero no lo conseguimos otra vez”, dijo.