“En Costa Rica no quieren a Joel Aguilar Chicas”

El exárbitro FIFA y expresidente de la comisión de arbitraje de la FESFUT, Rafael Rodríguez, salió en defensa del colegiado nacional Joel Antonio Aguilar Chicas, ante las críticas que lanzó la prensa costarricense por el trabajo que realizó en el juego ante Honduras, este martes 28 de marzo, en San Pedro Sula.

Joel Aguilar Chicas fue objeto de críticas e insultos en redes sociales, e incluso hubo memes que lo comparaban con el árbitro Deniz Aytekin, quien pitó la remontada del Barcelona ante el PSG (el tan polémico 6-1 en Champions League).

Pero Rodríguez cree que las críticas negativas son injustificadas y se deben a un rencor que los ticos tienen contra Joel desde hace algunos años.

"Lo que pasa es que los ticos no quieren a Joel desde aquella vez (en 2013) que los hizo jugar en la nieve para la eliminatoria rumbo a Brasil 2014", apuntó Rodríguez.



Leé también: "Honduras y Costa Rica empatan con un polémico Joel Aguilar Chicas en la cancha".

Aseguró que todas las decisiones de Joel en el partido en San Pedro Sula fueron acertadas: "Para mí Joel tuvo un trabajo aceptable. En el penal que dicen los ticos que no les pitó se ve bien que el portero sale y toca el balón con el pie. Jamás el delantero tico tuvo el control del balón. Lo que hace ese tico es que cuando ve extendido el pie del portero él empuja su pie para chocar contra el meta. Para mí no hay intención del portero en querer cometer falta. Por lo tanto, no hay penalti".

En 2013 el salvadoreño Joel Aguilar Chicas aprobó que un partido de eliminatorias entre Estados Unidos y Costa Rica, en Denver, se jugara bajo la nieve. Los ticos perdieron el juego 1-0 y desde entonces el silbante cuscatleco no ha sido grato para ellos.