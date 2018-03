En Chile complican el regreso de Sebastián Abreu al Santa Tecla

El fin de año se acerca y con ello la posible salida del delantero uruguayo Sebastián Abreu de las filas del Puerto Montt, equipo de la segunda división chilena. Pero los hinchas del equipo porteño no quieren que "el Loco" se vaya y eso podría afectar indirectamente al Santa Tecla, actual campeón salvadoreño.

El ariete prometió que volvería al Santa Tecla para apoyar al equipo en la Liga de Campeones de CONCACAF que arranca en enero, pero los hinchas del Puerto Montt tienen otros planes y están haciendo todo lo posible para convencer a Abreu de que no los deje.

"Nos puede faltar plata, pero jamas cariño", es el título de una campaña lanzada por hinchas del Puerto Montt aglutinados en el Movimiento Albiverde.

La campaña fue generada en la Fanpage de Movimiento Albiverde y lo que hicieron fue recolectar mensajes de apoyo a Abreu. Luego los reunieron en un libro, lo imprimieron y se lo entregaron al "Loco" con la esperanza de convencerlo para que no se marche.

Abreu lleva 11 goles en 15 partidos con el Puerto Montt y la directiva del cuadro austral ya contemplan una conversación seria con su estrella, mientras que el propio jugador pone sobre la mesa su opción de quedarse en el cuadro salmonero.

"En un comienzo para nosotros el terminaba contrato, se iba y listo. Ahora la situación cambia y tenemos que sentarnos y conversar con él, porque no es fácil tenerlo aquí", dijo el presidente de Puerto Montt, Héctor Gaete. Abreu, por su lado, dijo: "yo no le cierro puertas en un lugar donde me tratan bien, me valoran como ser humano y como profesional".

Esas frases complican el regreso del espigado goleador al Santa Tecla.