En Chalatenango criticaron labor del árbitro por expulsiones

Misael Alfaro, técnico del Chalatenango, salió inconforme con la labor arbitral de German Martínez en el partido que perdió en casa ante el Santa Tecla, pero destacó el esfuerzo de su equipo que pese a jugar todo el segundo tiempo con dos jugadores menos por la expulsión de Boris Morales y Raúl González, estuvo apunto de conseguir el gol del empate.

"Esto es fútbol, los protagonistas son los jugadores, no lo somos los entrenadores ni los árbitros, no nos equivoquemos, los árbitros deben hacer su trabajo, profesional como debe de ser. Me expulsó solo por reclamarle la jugada (previa) en el gol, hubo una falta y no la pita. Sin insultarlo le reclamo, (y) por su prepotencia me echó", dijo Alfaro.

Pero admitió que al ver la roja, "después de la expulsión vine (fui) y le dije muchas cosas, se las dije porque estoy topado... No me gusta hablar del arbitraje, pero lo de este día dejó mucho de qué desear".

Alfaro dirigió su tercer partido desde el banquillo del equipo morado tras el despido del argentino Ángel Piazzi. Empató ante el FAS y Limeño, pero la noche del pasado sábado, pese a la alta propuesta ofensiva, perdió su primer caída del torneo 1-2 ante el Santa Tecla "hay que tomar en e cuenta estos nombrecitos (árbitros), estas personas en lugar de ayudar al fútbol lo retroceden".

CON ORGULLO

A pesar de la caída "me voy orgulloso del equipo, por el grupo, con nueve jugadores tuvimos para empatar el partido, bien planteados. Los cambios entraron bien, lamentando el resultado porque no merecimos esto", añadió.

Igual opinó el volante Henry Reyes que señaló que "con las dos expulsiones se nos vino todo abajo, pero no se notó, supimos aprovechar para sacar la actitud extra, se mostró bien. Tenemos que seguir trabajando para sacar resultados en los próximos partidos".