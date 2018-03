En Brasil dicen que ya encontraron al heredero de Ronaldo

LONDRES, INGLATERRA. El jugador de la selección brasileña de fútbol Daniel Alves afirmó que el delantero Gabriel Jesus, compañero de equipo suyo en el combinado nacional,es el "el nuevo Ronaldo"."No lo digo en chiste cuando afirmo que es (por Gabriel Jesus) el nuevo Ronaldo, tienen cualidades similares. Ya es uno de los grandes jugadores mundiales, tanto aquí en la selección como en el Manchester City", sostuvo Alves en una rueda de prensa en Londres, en donde la selección "canarinha" se enfrentará a Inglaterra en el estadio de Wembley.El lateral derecho del Paris Saint-Germain añadió que el delantero, de 20 años, no siente la presión deasumir el papel de goleador de la selección sudamericana. "No existe presión para quien viene de donde vino Gabriel Jesus y todo lo que tuvo que superar. Al final hace lo que ama y lo que le gusta", declaró Alves.La joven revelación del fútbol brasileño debutó en la absoluta de su país el año pasado, al enfrentarse a Ecuador en la altura de Quito por la séptima fecha de la eliminatoria sudamericana. El jugador, por entonces de gran presente en Palmeiras de Sao Paulo, convirtió dos goles del encuentro en su equipo se impuso 3-0. Ese día también fue el debut de Tite como entrenador de Brasil. Desde entonces, es el goleador de la "era Tite" con 12 goles.El ex jugadorRonaldo jugó cuatro de Copas del Mundo para Brasil entre 1994 y 2006. Fue campeón del mundo dos veces, en 1994 y 1998. También convirtió más de 60 goles en la selección pentacampeona del mundo.