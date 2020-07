"En Benfica no me contrataron, porque querían a un jugador con nombre"

En junio pasado se cumplieron 38 años años de la participación de la selección mayor de El Salvador en la Copa del Mundo de España 1982. En ese certamen, el equipo nacional sucumbió en primera ronda ante Hungría, por 10-1, con el que se marcó un récord de goleo que hasta ahora sigue imbatible. Luego de ese partido, la Azul cayó contra Bélgica por 1-0 y se despidió con un 2-0 en contra frente a Argentina, que tuvo para ese compromiso a Diego Maradona y Daniel Passarella, dos de sus figuras a escala histórica.

Sobre ese paso en el Mundial de 1982 y lo que vino después para él en su carrera futbolística habló el exdelantero de selección, Éver "Gacela" Hernández, desde Estados Unidos. "Creo que en lo que fallamos antes de Mundial fue que no tuvimos amistosos contra equipos europeos, Tuvimos juegos contra equipos suramericanos y de CONCACAF. Entonces nos faltó enfrentar a equipos que tienen juego similar al de Bélgica o Hungría. Son equipos que en tres toques están encima del arco de uno", dijo el exjugador a este medio.

Tras superar el recuento del paso de la Azul por el Mundial de España 82, Hernández puso en la plática con EL GRÁFICO la ocasión en la que se fue a probar a las filas del Benfica portugués. Fue en 1983 y el exatacante ya jugaba para FAS. Recuerda que fue Manuel Mondero, hijo, expresidente del equipo asociado, quien le dio el aval para que fuera a buscar suerte a tierras lusas. Fue a tierras lusas, pero no alcanzó cupo en ese equipo. Pero le quedó en su bitácora el haber conocido al exjugador portugués, Eusebio.

"Estuve tres semanas en Benfica. Conocí bien la ciudad. Estuve platicando con Eusebio, porque recuerdo que él tenía un camerino en el estadio del equipo. Llegó a saludarme y a desear suerte. Él era muy humilde. Nos pusimos a tocar balón en cancha, pero luego él se tuvo que ir a hacer sus trámites en el club. Fue un honor conocer a Eusebio. Recuerdo que para variar el entrenador del equipo era de Hungría. Entonces estaba más difícil para mí. Me dijeron que no me podían dar la oportunidad y que necesitaban a una persona con nombre. Por eso fue que no me dieron la oportunidad", apuntó el exfutbolista.

En Granada , también

Después de Portugal, Hernández fue a las filas del Granada español, también a buscar un cupo, pero no pudo ser. "Ahí sí me estaban dando la oportunidad, pero ahí yo ya estaba desesperado por volver a mi casa y ya no quise aceptar nada", explicó el Mundialista de España 1982 en plática con El GRÁFICO.

Tras no hallar un lugar en el Viejo Continente, "La Gacela" volvió a El Salvador, para jugar en FAS hasta el colofón de su carrera. Fue en ese equipo cuando empezó a divisar su futuro, fuera del fútbol. Luego de la temporada 1986-1987 con los asociados, con 28 años de edad, Éver consideró que era momento para colgar los tacos. "Puse un negocio y ya la situación se estaba poniendo mala en el país. A decir verdad, me esteba yendo mejor en el negocio y por eso fue que decidí retirarme", externó el exseleccionado nacional.