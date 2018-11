En Barcelona aseguran que "no hay ningún problema con Dembélé"

Pep Segura, mánager general del Barcelona, aseguró este jueves que "no hay ningún problema con (Ousmane) Dembélé" más allá de su juventud y de que ha llegado "a un club muy grande como es el Bara".

En declaraciones al programa Qu thi jugues! (Qué te juegas) de la Cadena SER, Segura comentó que se trata de un jugador "que tiene mucho talento" y justificó sus faltas de puntualidad al señalar que "no ha vivido nunca" una situación de este tipo.

"Todo esto genera un proceso de adaptación que tiene que pasar. Es muy joven y nunca había tenido que hacer el esfuerzo para adecuarse a esta manera de jugar y reconocemos que le está costando. Él también lo reconoce. Lo que hacemos es trabajar para que esta adaptación sea la mejor posible", insistió.

Segura admitió que se reunió este miércoles con los representantes de Dembélé, pero restó importancia a esta cuestión: "Ayer tuve tres reuniones con tres representantes. Mi trabajo es reunirme con representantes, son cosas habituales".

En cuanto al interés del Liverpool en Dembélé, según publicó The Sun, el ejecutivo barcelonista desmintió este extremo: "Si tenéis información de la prensa inglesa, preguntadle a la prensa inglesa. Si tenéis información del Liverpool, preguntadle en el Liverpool. A día de hoy no tenemos nada (ninguna oferta) por Dembélé y no tenemos ninguna voluntad de cambiar la estructura de la plantilla".

También se refirió a Arturo Vidal y a cómo el club ha reconducido la situación, después de que el chileno estuviera señalado a raíz de las críticas vertidas por el centrocampista en las redes sociales al no contar para Ernesto Valverde.

"Es normal que hable con Arturo Vidal, hablo con muchos jugadores. Arturo hizo unas cosas que entendíamos que no eran lógicas. Se equivocó pero desde aquel día ha tenido una reacción ejemplar. Ha demostrado entrega y reconocimiento al equipo. Aporta todo su conocimiento futbolístico y su pasión. Después lo puede hacer mejor o peor, pero siempre que Arturo ha salido al campo ha demostrado que quería ayudar y colaborar en lo que hiciera falta. Esto es lo que buscas cuando hablas con un jugador", dijo.

Otro de los protagonistas de la actualidad azulgrana es el central francés Samuel Umtiti, que tiene problemas en una rodilla desde hace semanas. El mánager barcelonista aseguró que el informe médico determina que "todo está perfecto", pero no por ello deja de preocupar a los dirigentes azulgranas. "Ahora tiene el alta médica y estamos relativamente tranquilos", insistió.

"Nos preguntamos qué puede pasar de cara al futuro. Si los médicos nos dicen que estemos tranquilos, mantendremos todo como estaba previsto pero si de alguna manera la circunstancia médica puede crear una cierta duda, nos veremos obligados a actuar. El mercado, para un equipo como el Bara, siempre está abierto", opinó.

Y en clave de mercado, Segura habló sobre Paul Pogba (Manchester United) y Frenkie de Jong (Ajax de Amsterdam).

"En general siempre necesitaremos jugadores del tipo De Jong porque es el perfil que queremos. Pero siempre hemos tenido jugadores de unas características no tan fieles a las que pide el club, como Keita, que han aportado este equilibrio que se necesita para afrontar las competiciones. Y las grandes competiciones como la Champions reclaman, cada vez, jugadores de diferentes perfiles", comentó.

El futuro del técnico Ernesto Valverde no es debate en el seno del club, según Segura: "Ni toca ni nos planteamos el futuro de Valverde. No hay ningún planteamiento que le ponga en entredicho. Cuando una persona tiene contrato, las cosas tienen que ir mal para girarse. La situación contractual de Ernesto es de 2 (temporadas) más 1. Si las cosas van como tienen que ir, no tiene que cambiar", destacó.

Pese a los continuos rumores que apuntan lo contrario, la vuelta de Neymar Jr "no está encima de la mesa", en palabras de Segura.

"Dije en su día que todo jugador joven que se vaya por dinero no volverá. Esto lo mantenemos. Pero las circunstancias de Neymar son totalmente diferentes porque no hablamos de jugadores en proceso de formación, son futbolistas profesionales que en función de las circunstancias del mercado tendremos que valorar las mejores expectativas para nosotros", insistió.