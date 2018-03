“En Argentina también hay deudas"

Matías Coloca, nuevo portero argentino de FAS, se incorporó esta semana a las prácticas FAS y habló sobre su primer contacto con el fútbol salvadoreño.

De acuerdo con el arquero de 31 años, su llegada fue escoltada por un gran recibimiento de parte de aficionados y miembros de la plantilla. “Es más o menos lo que había visto en redes. Se cuenta con un estadio lindo, con un campo que podría estar mejor, pero muy amplio para jugar. Ojalá podamos hacer una campaña y lo podamos llenar”, aseguró Coloca, para luego agregar: “Los compañeros me han recibido bien, como uno más del equipo. Me tocó jugar en México y cuando se es extranjero, a veces, a uno lo dejan de lado”.

Coloca ha formado parte de equipos de liga media en Argentina, como el Villa San Carlos, Sportivo Las Parejas, Deportivo Armenio y el Deportivo Achirense. También defendió los colores del Estudiantes de Altamira de la liga de ascenso de México.

El guardametas argentino se formó en las fuerzas básicas del San Lorenzo, equipo en el que fue inscrito en la primera división, pero nunca debutó. “Adelante mío estaban Sebastián Saja y Agustín Orión. La tenía complicada”, detalló.

El sudamericano insistió en que quiere dejar huella en la historia de FAS. Asimismo, afirmó que está al tanto de la impuntualidad en salarios que rige al fútbol salvadoreño.

“El tema de Sebastián Abreu le dio otra repercusión al fútbol salvadoreño en lo que es Sudamérica. Cuando surgió la posibilidad empecé a buscar información, empecé a buscar información. Sabía que el club le había llegado a deber uno o dos meses a los jugadores. En Argentina también se da lo mismo, pero no es algo que me asuste”, aseveró el cancerbero.

“Porque me paguen o no me paguen, no me voy a dejar de tirar. Lo ideal es estar al día al día y eso te da la posibilidad de solo dedicarte a jugar. Espero que no suceda o suceda lo menos posible. Hay que apretar los dientes y meterle para adelante”, insistió.