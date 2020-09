En Águila solo faltan los refuerzos brasileños y Hugo Coria

Águila casi está completo. Este miércoles por la noche llegaron al país los jugadores nacionales Gerber Chávez, delantero, y Gerson Mayen, volante. Junto a ellos arribó el asistente técnico, Mario Mayén Meza, quien desde este viernes espera tomar las riendas del conjunto naranja y negro.

Por ahora, en el comando técnico solo queda pendiente la llegada de Hugo Coria, timonel principal. Se espera que pueda ser luego de la mitad de este mes. Luego , del grupo de jugadores nada más quedan pendientes los tres refuerzos brasileños, Marlon Da Silva, Jan Maciel y Bruno Kairon, quienes llegarán este 3 de octubre, de acuerdo con el vicepresidente aguilucho, Alejandro González.

A su llegada al país, el primero en tomar la palabra fue el asistente de Hugo Coria. "Estoy contento de volver a una institución con la que me he identificado, No lo niego estuve en otras instituciones, pero la verdad es que uno se identifica con los colores. Siempre lo he dicho, me identifico con el equipo (Águila) Creo que este es un reto doble de salir adelante con el equipo. Con Hugo tenemos afinidad desde la primera vez que trabajamos juntos. Él también fue mi entrenador y la sinceridad ante todo. Eso ha sido valioso para tener una buena relación con Coria", dijo Mayén Meza.

Por su parte, Gerson Mayén reiteró que llega a las filas migueleñas con altas expectativas. "Águila siempre está peleando por campeonatos. Por algo son lo que son. Hace un año fue campeón y ahora esperamos levantar otra copa. No estoy llegando al 100, porque llevamos cuatro meses sin jugar, pero un mes será suficiente para estar a la altura . Esperemos hacer bien las cosas en este torneo. Voy a dejar todo por Águila, me debo a este club. Intentaremos levantar la copa en este torneo", dijo el volante, que estuvo en el Cobán Imperial guatemalteco en el Clausura 2020.

El vicepresidente del equipo naranja y negro dijo que se han tenido que redoblar esfuerzos para hacer llegara, ne tiempos de pandemia por coronavirus, a las piezas que están fuera del país. "Desde marzo hemos trabajado desde la casa. Ha sido difícil todo esto. Hemos trabajado muchísimo. Hemos respetado el 100 por ciento de lo que han pedido los técnicos. Tenés que respetar a tus entrenadores, porque si los contrataste a ellos es porque les tenés confianza", externó González ,en charla con EL GRÁFICO