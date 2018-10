En Águila señalan la falta de pegada como clave en nueva derrota

El Águila sufrió su segunda derrota consecutiva en la liga al caer 0-1 ante Audaz en casa y ese traspiés lo tomó con madurez su técnico, Carlos Romero, quien luego de finalizar el partido fue personalmente a felicitar a su colega William Renderos Iraheta.

El técnico guadalupense afirmó que "nos vamos insatisfechos por no lograr ganar, es un sentimiento de impotencia que te embarga por no lograr tu objetivo, no te permite disfrutarlo".

Sobre su rival, Romero dijo que "nos ganan bien con un penal, de nuevo en una acción a balón parado pero el rival tiene méritos, cuando se gana un partido por 1-0 es porque tu rival ha hecho mejor las cosas en la cancha y hay que felicitarlo, hay que aceptarlo con normalidad, hablar después (con el grupo), refrescarnos un poco y pensar que se vienen cosas más importantes", acotó.

SIN PÓLVORA

Sobre la falta de gol en las últimas tres salidas a la cancha, Romero admitió que "no tuvimos fortuna, dominamos, nos adelantamos a su terreno pero no fuimos capaces de culminar esa jugada para anotar".

"Son cosas que debemos mejorar, no hay que marearnos ya que ni cuando tomamos una buena racha fuimos los mejores ni ahora que llevamos tres juegos sin ganar somos los peores, son circunstancias que te deja el fútbol y hay que tomarlo tal como es", apuntó.

"No podemos hablar de crisis en el equipo por estas dos derrotas, esa palabra no existe en el fútbol, crisis es cuando no tenés dinero para comer, en el fútbol hay que aprender a tomar las cosas que el mismo juego te brinda, bueno o malo son cosas que resultan de un juego y el fútbol eso es, solo un juego", respondió al consultarle si había crisis por la derrota.