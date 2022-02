En 2021 algunos jugadores se rebelaron ante la FESFUT por premios

11 meses después, la historia entre premios y seleccionados en competencias de CONCACAF se vuelve a repetir.

Los jugadores de la selección salvadoreña decidieron no presentarse al juego ante Canadá por la fecha 11 de la octagonal. Los seleccionados cuestionaron las acciones del presidente Hugo Carrillo de no otorgarle los incentivos de la octagonal ya que el federativo no quiso hacer efectivo los pagos debido a una supuesta filtración de equipamiento en el juego ante Estados Unidos, según explicaron los jugadores en una carta.

En marzo del 2021, la selección que dirigía el técnico mexicano Carlos de los Cobos tuvo un problema con los premios de los seleccionados que terminó con la salida de seis jugadores, todos del equipo Alianza FC.

Marvin Monterroza, Narciso Orellana, Rodolfo Zelaya, Henry Romero, Juan Carlos Portillo y Jonathan Jiménez decidieron hacerse al costado de la selección que se estaba preparando para juegos de eliminatoria en el Caribe ya que no llegaron a un acuerdo en cuanto a los incentivos y los premios con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo.

Los elementos de Alianza señalaron que el capitán y guardameta de dicha selección, Henry Hernández fue el incursor de negociar nuevos premios con el mandamás de la Federación, sin embargo, al ver que no se llegó a un acuerdo, los elementos albos decidieron no formar parte de dicha convocatoria ya que no se sintieron a gusto con las negociaciones con Carrillo.

Al final, los jugadores de Alianza no fueron tomados en cuenta en los siguientes compromisos que dirigió Carlos de los Cobos en las eliminatorias.