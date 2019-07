Empresa de energía eléctrica cambia corte de servicio por finales de Copa Oro y América

La empresa AES El Salvador informó este miércoles que, con el fin de que los aficionados al fútbol puedan ver la final de Copa América y Copa Oro, decidió cambiar de horario de la interrupción del servicio energético para algunos municipios de los departamentos de La Unión, Morazán y San Miguel, programado para el próximo 7 de julio.



Inicialmente el corte de energía incluía la tarde del próximo domingo, pero en vista que a las 2:00 de la tarde se disputará la final de Copa América y a las 7:00 de la noche el duelo final de la Copa Oro, optaron por ejecutar el corte el mismo día, pero con horario de 4:00 am a 1:00 de la tarde.



“Así no te perderás de la final de la Copa América y la Copa Oro 2019”, indicó la publicación de la empresa en la cuenta oficial de Twitter.



Todos los municipios del departamento de La Unión no tendrán servicio de energía eléctrica en ese horario, mientras que en Morazán y San Miguel, el corte se realizará en algunos municipios.



Ya no hay excusas para que la zona oriental se pierda los encuentros finales de los dos torneos de fútbol más importantes del continente, a continuación te contamos al detalle sobre esta interrupción:

��#TomaNota del cambio de horario en la interrupción programada para este domingo 7 de julio, así no te perderás de la final de la Copa América y la Copa Oro 2019��⚽️ pic.twitter.com/wwYOlPr09O — AES El Salvador (@AESElSalvador) 3 de julio de 2019