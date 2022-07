Empleados de la FESFUT siguen en el limbo

Tras el sexto día que la Policía Nacional Civil resguarda e impide el ingreso a las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los empleados de la institución siguen sin saber qué va a pasar con ellos y se han vuelto a presentar en su empleo que de momento se mantiene en el limbo y sin saber cuándo volverán a sus labores cotidianas.

Raúl Quijada, secretario general del Sindicato de la FESFUT (SITRAFESFUT), explicó que hasta el momento no tienen información oficial que les permita saber cuándo volverán a trabajar de manera normal en las instalaciones de la federación. "En este momento nosotros estamos en el limbo. Las instalaciones están cerradas y no vemos por donde nos den una solución. Nadie nos dice nada y estamos preocupados porque no vemos estabilidad laboral".

Sobre las razones que han dado las autoridades, Quijada mencionó que : “las autoridades nos han dicho que tienen que resguardar el edificio. No podemos hacer nuestras funciones. Solo podemos estar en el parqueo".

En la cuenta oficial de la FESFUT publicaron un video que muestra a los empleados de la institución afuera del recinto a la espera de una solución, mientras la policía mantiene cerrado y protegido el lugar.

Quijada concluyó: "Vamos a estar todo el día acá porque si nos vamos nos pueden culpar de abandono de trabajo. Ojalá nos den una solución".

La Fiscalía General de la República allanó el jueves las instalaciones de la FESFUT, el domicilio de su presidente y de la oficina contable que ha hecho las últimas dos auditorías a esa institución deportiva. Según personal del ministerio público presente en esos procedimientos, se investigan los indicios de comisión de administración fraudulenta y lavado de dinero y activos.

Esta actuación fiscal responde al aviso sobre la posible comisión de delitos en la administración del fútbol dado por el Instituto General de los Deportes, según su titular, Yamil Bukele, informó el pasado 3 de mayo .”

Los empleados de la FESFUT tampoco tienen autoridades, porque el viernes pasado el Comité E jecutivo de la federación fue sancionado de manera cautelar por el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte adscito al INDES.